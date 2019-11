Tu Si Que vales | Alberto Urso canta il suo nuovo singolo “E Poi Ti penti” VIDEO

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 3 novembre 2019) Tu Si Que2019il“E poi ti Penti” tratto dal suoalbum “Sole ad Est” () Su Canale 5 ieri, sabato 2 novembre è andata in onda la terza puntata di Tu Si Que, lo show d’intrattenimento di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Nella puntata di ieri si è presentato il vincitore della scorsa stagione di Amici: il tenoreche hato per il pubblico a casa e presente in studio. Nella puntata di ierihato il suo, “E poi ti penti” tratto dal suoalbum “Sole ad Est“. Maria De Filippi ha colto l’occasione per consegnare il disco d’oro per il suo primo album e gli augura lo stesso anche per questo secondo disco. Ecco il ...

