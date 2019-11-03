CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Incisa… - zazoomnews : Traffico Roma del 03-11-2019 ore 16:30 - #Traffico #03-11-2019 #16:30 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-11-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 03-11-2019 ore 16:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 17 : 30 : IL VENTO FORTE STA’ CREANDO QUALCHE PROBLEMA NELLA CIRCOLAZIONE IN CITTA’ CHIUSA VIA DI TORPIGNATARA PER ALBERI SULLA STRADA IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO ROVETTI PRUDENZA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ E’ SEGNALATO UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE . STESSA SITUAZIONE IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA IGINO LEGA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DIEGO ANGELI. SUL RACCORDO ANULARE. QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DIEGO ANGELI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 15 : 30 : NULLA DA SEGNALARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. , CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO UNICO DA LARGO SRI LANKA A PIAZZALE DELL’UMANESIMO, DEVIATE DIVERSE LINEE BUS AD OSTIA ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA AD OSTIA ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA AD OSTIA ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 12 : 30 : MATTINA AL MOMENTO SENZA Traffico E DISAGI PER LA CIRCOLAZIONE A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI BUS. A OSTIA RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA DEGLI ALDOBRANDINI. CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 11 : 30 : AUMENTATO IL Traffico MA SENZA PROVOCARE PARTICOLARI RIPERCUSSIONI. RALLENTAMENTI ATTORNO A PORTA DI Roma, SI RALLENTA IN VIA DI TORREVECCHIA. VEICOLO IN PANNE SULLA TANGENZIALE DIREZIONE NOMENTANA-SALARIA. VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA. POSSIBILI DISAGI. MENTRE SULLA PONTINA INCIDENTE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA. Traffico AL MOMENTO SCORREVOLE MA INVITIAMO ALLA PRUDENZA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 10 : 30 : NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO, Traffico SCORREVOLE PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO AURELIA-BOCCEA. AVVENUTO UN INCIDENTE IN INTERNA DIREZIONE CASSIA; DUE VETTURE COINVOLTE. INTERA GIORNATA A CENTOCELLE, IN VIA DEI CASTANI, CON UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. ANCHE OGGI AUMENTATE LE CORSE BUS PER I CIMITERI; MAGGIORI I COLLEGAMENTI. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 09 : 30 : RIAPERTA AL Traffico VIALE REGINA MARGHERITA VICINO PIAZZA BUENOS AIRES. RIMOSSI I RAMI IN STRADA CHE BLOCCAVANO LA CIRCOLAZIONE. Traffico AL MOMENTO SCORREVOLE, UN INCIDENTE PERÒ POTREBBE PROVOCARE DISAGI A CHI PROVIENE DALL’APPIA ED ENTRA SUL RACCORDO. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI BUS. A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 08 : 30 : VIALE REGINA MARGHERITA, PER RAMI SULLA STRADA, È TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL Traffico; SIAMO A RIDOSSO DI PIAZZA BUENOS AIRES. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI BUS. A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE. IL MOTIVO, IL DISSESTO DELLA STRADA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 07 : 30 : SCORREVOLE AL MOMENTO IL Traffico SULLE STRADE DI Roma, RACCORDO E TRATTO URBANO COMPRESO. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIATE QUATTRO LINEE DI BUS. AUTOBUS CHE ANCHE OGGI GARANTIRANNO MAGGIORI COLLEGAMENTI PER I CIMITERI. LA METRO B INVECE RESTERÀ APERTA FINO ALLE 21. SULLA LINEA A DELLA METRO CHIUSA BALDO DEGLI UBALDI PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE PERO’ DUE INCIDENTI CHE RALLENTANO IL Traffico , IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DEL FORTE BRASCHI E VIA CLEMENTE III VERSO VIA BOCCEA, ED IN VIA OSTIENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA FRUGONI IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDOANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE SU L’INTERO ANELLO . DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE VIA ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 18 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA CASSIA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDOANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO. TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI SULLA FERROVIA FL5 Roma-CIVITAVECCHIA. NELLA TRATTA LADISPOLI-MACCARESE I TRENI ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 17 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. ALL’OLIMPICOE’ DA POCO TERMINATO L’INCONTRO , Roma – NAPOLI,POSSIBILI DISAGI NELLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO. TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA ...