romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-11-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Firenze-Incisa - Traffico Rallentato A1 Bologna-Roma Traffico Rallentato tra Firenze Impruneta e Incisa - Reggello per traffico... -
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Traffico Roma del 03-11-2019 ore 11:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 11 : 30 : AUMENTATO IL Traffico MA SENZA PROVOCARE PARTICOLARI RIPERCUSSIONI. RALLENTAMENTI ATTORNO A PORTA DI Roma, SI RALLENTA IN VIA DI TORREVECCHIA. VEICOLO IN PANNE SULLA TANGENZIALE DIREZIONE NOMENTANA-SALARIA. VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA. POSSIBILI DISAGI. MENTRE SULLA PONTINA INCIDENTE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA. Traffico AL MOMENTO SCORREVOLE MA INVITIAMO ALLA PRUDENZA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 10 : 30 : NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO, Traffico SCORREVOLE PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO AURELIA-BOCCEA. AVVENUTO UN INCIDENTE IN INTERNA DIREZIONE CASSIA; DUE VETTURE COINVOLTE. INTERA GIORNATA A CENTOCELLE, IN VIA DEI CASTANI, CON UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. ANCHE OGGI AUMENTATE LE CORSE BUS PER I CIMITERI; MAGGIORI I COLLEGAMENTI. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 09 : 30 : RIAPERTA AL Traffico VIALE REGINA MARGHERITA VICINO PIAZZA BUENOS AIRES. RIMOSSI I RAMI IN STRADA CHE BLOCCAVANO LA CIRCOLAZIONE. Traffico AL MOMENTO SCORREVOLE, UN INCIDENTE PERÒ POTREBBE PROVOCARE DISAGI A CHI PROVIENE DALL’APPIA ED ENTRA SUL RACCORDO. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI BUS. A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 08 : 30 : VIALE REGINA MARGHERITA, PER RAMI SULLA STRADA, È TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL Traffico; SIAMO A RIDOSSO DI PIAZZA BUENOS AIRES. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI BUS. A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE. IL MOTIVO, IL DISSESTO DELLA STRADA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE ...
Traffico Roma del 03-11-2019 ore 07 : 30 : SCORREVOLE AL MOMENTO IL Traffico SULLE STRADE DI Roma, RACCORDO E TRATTO URBANO COMPRESO. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIATE QUATTRO LINEE DI BUS. AUTOBUS CHE ANCHE OGGI GARANTIRANNO MAGGIORI COLLEGAMENTI PER I CIMITERI. LA METRO B INVECE RESTERÀ APERTA FINO ALLE 21. SULLA LINEA A DELLA METRO CHIUSA BALDO DEGLI UBALDI PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE PERO’ DUE INCIDENTI CHE RALLENTANO IL Traffico , IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DEL FORTE BRASCHI E VIA CLEMENTE III VERSO VIA BOCCEA, ED IN VIA OSTIENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA FRUGONI IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDOANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE SU L’INTERO ANELLO . DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE VIA ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 18 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA CASSIA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDOANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO. TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI SULLA FERROVIA FL5 Roma-CIVITAVECCHIA. NELLA TRATTA LADISPOLI-MACCARESE I TRENI ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 17 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. ALL’OLIMPICOE’ DA POCO TERMINATO L’INCONTRO , Roma – NAPOLI,POSSIBILI DISAGI NELLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO. TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 14 : 30 : IN CITTA’ SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANTONIO PACINOTTI SUBITO DOPO PIAZZALE DELLA RADIO. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. PRUDENZA PER UN ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA DEL RACCORDO ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 13 : 30 : IN CITTA’ SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANTONIO PACINOTTI SUBITO DOPO PIAZZALE DELLA RADIO. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. PRUDENZA PER UN ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA DEL RACCORDO ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TERMINANO OGGI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE TRE DENARI SULLA LINEA FERROVIARIA FL5 Roma CIVITAVECCHIA, CHE HA DETERMINATO LA SOSPENSIONE DEI TRENI TRA LE STAZIONI LADISPOLI E MACCARESE RICORDIAMO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CITTÀ. IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE ...
Traffico Roma del 02-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TERMINANO OGGI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE TRE DENARI SULLA LINEA FERROVIARIA FL5 Roma CIVITAVECCHIA, CHE HA DETERMINATO LA SOSPENSIONE DEI TRENI TRA LE STAZIONI LADISPOLI E MACCARESE RICORDIAMO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CITTÀ. IL DIVIETO SARÀ DI FATTO ATTUATO A PARTIRE ...