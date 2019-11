Torino Fondi per recuperare l’area della Cavallerizza Reale

Maltempo e trasporti - Piemonte : in arrivo fondi per la Canavesana e per la Torino-Ceres : La Regione Piemonte stanzierà 2,8 mln per migliorare e mettere in sicurezza la ferrovia Canavesana e la Torino-Ceres e 2,5 milioni per far fronte alle calamità verificatisi sul territorio Piemontese la scorsa estate. Sono gli interventi annunciati dall’assessore regionale alle Opere pubbliche e ai trasporti Marco Gabusi illustrando alla prima Commissione di Palazzo Lascaris l’assestamento al Bilancio per le sue deleghe. Per quanto ...