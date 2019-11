Torino | 18enne muore impigliata al cancello di casa | ha scavalcato perché senza chiavi

Fonte : fanpage

(Di domenica 3 novembre 2019) Drammatico incidente questa notte in via Canton Prelle a Loranzè, a pochi chilometri da Ivrea. In una villetta è stata trovata morta una ragazza di 18 anni. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava rientrando aed era, così ha deciso di scavalcare ilper non svegliare i familiari. Purtroppo è rimasta incastrata nelle inferiate ed è morta.

