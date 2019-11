Terremoto in tempo reale | nuove scosse al confine tra Lazio e Umbria | trema la terra a

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 3 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte piatta nel sottosuolo italiano (nessuna scossa registrata), mentre al mattino rilevate un paio di scosse deboli nel reatino. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 2 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte e al primo mattino sul basso Tirreno, a largo della Calabria, e nel grossetano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa nel Lazio - trema la terra a Amatrice : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto avvenuto nel Lazio nella tarda mattinata di oggi. La scossa di lieve entità, di magnitudo 1,6, è avvenuta alle ore 11,09 di oggi. L’epicentro della scossa è stato segnalato a 6 chilometri da Amatrice a una profondità di 14 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’evento sismico sono stati: Cittareale, Montereale, Accumoli, ...

Terremoto in tempo reale - sciame sismico in Calabria - trema più volte la terra a Crotone : Diverse scosse sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nelle vicinanze di Crotone in Calabria. E’ in atto da qualche giorno uno sciame sismico che sta interessando tutta la costa jonica calabrese. Solo nella mattinata appena trascorsa sono diversi gli eventi sismici avvenuti, anche di lieve intensità, sempre nella stessa zona. Una la scossa di magnitudo 2 registrata oggi. La scossa ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 1 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata decisamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Rilevata solo una lieve scossa a largo di Crotone al mattino. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Emilia trema la terra a Carpi : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha reso noto che pochi minuti fa in Italia c’è stata un’altra scossa questa volta in Emilia. La scossa, di magnitudo 2.5, è avvenuta alle ore 9,22 di stamattina ed è stata localizzata a una profondità di 25 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sono stati Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Campagnola Emilia, Bagnolo in Piano. La scossa è ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 31 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata solo una lieve scossa nel romano. Al mattino scossa moderata avvertita nel crotonese. Altrove nulla da...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 30 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte e all'alba tra Appennino centrale maceratese e cuneese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 29 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nessuna scossa significativa registrata nella notte e al primo mattino nel sottosuolo italiano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco...

Terremoto oggi in tempo reale - scossa in Umbria trema la terra a Cascia : Una scossa di Terremoto, di magnitudo 3.0, è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Umbria. Alle ore 8,14 un evento sismico di media intensità è avvenuto a Cascia in provincia di Perugia. L’epicentro del Terremoto è stato localizzato a una profondità di soli 10 chilometri dalla crosta terrestre. Molta preoccupazione tra la popolazione di Cascia e di altri paesini limitrofi. L’evento sismico è ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 28 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte generalmente tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata una lieve scossa nel pordenonese. Al mattino moderata scossa percepita nel perugino, zona Cascia e...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Friuli - trema la terra in provincia di Pordenone : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. L’evento sismico di magnitudo 3,1, si è verificato alle ore 18,52 di oggi a Cavasso Nuovo in provincia di Pordenone. Il Terremoto è avvenuto a una profondità di 13 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Meduno, Fanna, Frisanco e Sequals tutti ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nella notte nuove lievi scosse nel Tirreno, a largo del cosentino, non avvertite. Rilevata una scossa debole anche in Emilia. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 26 ottobre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Attività sismica elevata nelle ultime 36 ore sull'Italia. Nuove scosse nella notte, in particolare nel catanese con una scossa moderata ben avvertita, altre lievi...