Tennis | WTA Finals 2019 | Ashleigh Barty trionfa suggellando un’annata straordinaria

Tennis - WTA Finals 2019 : oggi le semifinali! Bencic-Svitolina e Barty-Pliskova : Giornata di semifinali alle WTA Finals di Singapore. oggi si conosceranno le due giocatrici che poi domenica si contenderanno il titolo di regina della stagione 2019. Da una parte la sfida tra Belinda Bencic ed Elina Svitolina e dall’altra quella tra Ashleigh Barty e Karolina Pliskova. Si comincia dalla semifinale “meno importante” in termini di classifica, ma che mette di fronte la giocatrice più in forma del momento e quella ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Barty e Bencic si qualificano per le semifinali. Si ritira Andreescu : Ashleigh Barty e Belinda Bencic si qualificano per le WTA Finals 2019 in corso di svolgimento a Singapore. Si è completato il girone rosso, che ha visto la numero uno del mondo conquistare il primo posto, con la svizzera subito dietro di lei. Eliminate, invece, Petra Kvitova e Kiki Bertens. Nel primo match decisivo del gruppo rosso, l’australiana ha dominato la ceca, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e mezza di ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Bianca Andreescu - infortunio e ritiro dal torneo. Svitolina sorprende Halep : La quarta giornata delle WTA Finals si conclude con un’amarezza davvero enorme per Bianca Andreescu, costretta al ritiro sia dal match contro la ceca Karolina Pliskova che dall’intero torneo a causa di un infortunio patito sullo 0-2 15-15 in proprio favore. La canadese, infatti, è rimasta praticamente piantata sul ginocchio sinistro nel cambio di direzione verso destra per tentare di rispondere a una prima esterna della sua ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Bertens rimonta Barty - Bencic piega Kvitova : Nella terza e nella quarta partita del Gruppo Rosso delle WTA Finals di Shenzhen l’olandese Kiki Bertens ha avuto la meglio in rimonta sull’australiana Ashleigh Barty col punteggio di 3-6 6-3 6-4 e la svizzera Belinda Bencic ha battuto la ceca Petra Kvitova per 6-3 1-6 6-4. Come spesso capita nel Tennis femminile succede di tutto nella prima partita di giornata tra Barty e Bertens. Ci sono cinque break consecutivi dal secondo al sesto game del ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Naomi Osaka si ritira e al suo posto subentra Kiki Bertens : Naomi Osaka si è ritirata dalle WTA Finals di Shenzen. La giapponese ha risentito di un problema alla spalla dopo il match vinto contro Petra Kvitova e quindi ha deciso di abbandonare il torneo. Queste le sue parole: “Mi dispiace dovermi ritirare dalle Finals. Quello di Shenzhen è un grande evento, il più importante dell’anno nel circuito WTA. Non è il modo in cui avrei voluto concludere questo torneo e la mia stagione. Non vedo l’ora di ...

WTA Finals – Infortunio alla spalla per Naomi Osaka : la Tennista giapponese costretta al ritiro : Le WTA Finals perdono una delle protagoniste principali: Naomi Osaka annuncia il suo ritiro a causa di un problema alla spalla Il cammino di Naomi Osaka alle WTA Finals del 2019 dura appena un match. La tennista nipponica è stata costretta ad un prematuro ritiro dal torneo a causa di un problema alla spalla. Dopo l’esordio vincente contro Petra Kvitova, la campionessa degli Australian Open in carica era attesa dall’interessante ...

Tennis - WTA Finals 2019 : vittorie all’esordio per Elina Svitolina e Simona Halep : Seconda giornata di sfide alle WTA Finals di Shenzhen: in campo, per il torneo di singolare, il Gruppo Viola, che vede le vittorie dell’ucraina Elina Svitolina sulla ceca Karolina Pliskova in due set e della rumena Simona Halep sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu in tre partite. Nel primo incontro Elina Svitolina supera Karolina Pliskova per 7-6 (12) 6-4 dopo due ore di battaglia. Nel primo set parte meglio la boema, che va sul 2-0 ...

Tennis - Ranking WTA (28 ottobre) : Ashleigh Barty sempre in testa. Camila Giorgi unica Top-100 azzurra : Questa settimana si giocano le WTA Finals 2019 a Singapore. Ashleigh Barty si presenta sul cemento asiatico da numero uno del mondo (6476 punti) con un vantaggio molto netto sulla ceca Karolina Pliskova (5315) e sulla giapponese Naomi Osaka (5246). Con la finale raggiunta nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, Kiki Bertens sale alla posizione numero sette della classifica mondiale, superando in questo modo Belinda Bencic, Elina Svitolina e Serena ...

Tennis - WTA Zhuhai 2019 : Aryna Sabalenka supera in due set Kiki Bertens e conquista il titolo : La bielorussa Aryna Sabalenka si è aggiudicata la finale del WTA di Zhuhai (Cina). La giocatrice dell’Est (n.14 WTA) ha sconfitto l’olandese n.10 del mondo Kiki Bertens con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 16 minuti di partita. Un match ben giocato da Sabalenka, che ha fatto valere la propria maggior pesantezza di palla nello scambio. Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed entrambe le giocatrici concedono poco al servizio. ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : la finalissima sarà tra Kiki Bertens ed Aryna Sabalenka! : Molto più lottate di quanto si potesse pensare alla vigilia, ma alla fine sono le favorite ad accedere alla finalissima del torneo WTA Elite Trophy in corso a Zhuhai, in Cina: saranno le bielorussa Aryna Sabalenka e l’olandese Kiki Bertens, infatti, a contendersi il trofeo nella sfida di domani. Nella prima semifinale vittoria in rimonta dell’olandese Kiki Bertens, che sfrutta anche un problema fisico accusato dalla cinese Saisai ...

Tennis - Wta Finals 2019 : i gironi ai raggi X. Barty ed Osaka insieme - Pliskova con Andreescu e Halep : Scattano domani a Singapore le WTA Finals 2019. Le migliori otto giocatrici della stagione si contendono il trofeo di regina dell’anno. Un torneo ricchissimo con un montepremi da record 14 milioni di dollari USA, con la campionessa che potrebbe arrivare a guadagnare, se dovesse restare anche imbattuta, addirittura 4,7 milioni di dollari. Andiamo a vedere nel dettaglio i due gironi. GRUPPO ROSSO [1] A. Barty (Aus) [3] N. Osaka (Jpn) [6] P. ...