Tennis | Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 | sarà Giulio Zeppieri la prima riserva del

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 3 novembre 2019) Finalissima combattuta e risolta in cinque set quella andata in scena a Milano per quanto concerne ledelle Next Gen ATP, che ha visto vincitore la seconda testa di serie del tabellone cadetto,, il quale ha piegato la resistenza del numero 4, Enrico Dalla Valle, nella competizione che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve a determinare lain caso di forfait a tabellone sorteggiato o torneo in corso. Parte moto bene il numero 2,, che porta a casa in scioltezza il primo set per 4-1, poi è più lucido nei punti decisivi del tie break del secondo, vinto 7-3. Nel corso della terza partitasciupa tre match point nel sesto game e si fa rimontare dal numero 4, Enrico Dalla Valle, il quale risale da 1-4 e chiude 7-5. Sulle ali ...

