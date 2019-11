Tennis | Nadal spaventa i suoi tifosi | lo spagnolo mette in dubbio la sua presenza alle

Tennis - ATP Finals 2019 : i possibili avversari di Matteo Berrettini. Chi incrocerà l’azzurro? Rischio Federer - Nadal e Djokovic : Mattia Binotto si è qualificato alle ATP Finals 2019, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti della stagione che si giocherà alla O2 Arena di Londra dal 10 al 17 novembre. Il romano ha compiuto una vera e propria impresa, riportando l’Italia nel Masters conclusivo dopo addirittura 41 anni di assenza (Corrado Barazzutti a New York nel 1978, in precedenza c’era riuscito anche Adriano Panatta nel 1975). Il 23enne ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2019 : Rafael Nadal conquista la semifinale. Tsonga dura solo un set : Rafael Nadal conquista la semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Lo spagnolo ha sconfitto in due set il francese Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Una partita durata un set, perchè nel secondo il transalpino è crollata, lasciando strada libera al maiorchino. Adesso Nadal affronterà in semifinale Denis Shapovalov, che qualche ora prima aveva regalato a Matteo Berrettini la ...

Nadal : «La luna di miele? Prima ho impegni nel Tennis» : Rafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposatoRafael Nadal si è sposato«La luna di miele? Prima ho impegni nel tennis». Rafa Nadal ha chiare le priorità. Il campione spagnolo si è sposato con la storica fidanzata Maria ...

Tennis - Roger Federer : “Quando smetterò mi piacerebbe insegnare ai giovani - magari nell’accademia di Nadal” : Roger Federer si avvicina alla conclusione del suo 2019 ma, come spesso gli capita negli ultimi tempi, tutti i discorsi che lo riguardano vanno a puntare sul post-carriera. La stagione 2020 sarà davvero l’ultima per il 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam? Lo svizzero per il momento ha annunciato che la sua volontà sarà di giocare sia le Olimpiadi di Tokyo che il Roland Garros, come accaduto nel 2019, quando venne eliminato da Rafa ...

Tennis – Shanghai cambia la classifica : Nadal presto n°1 del mondo - Berrettini nuovo n°1 d’Italia! : L’ATP di Shanghai cambia la classifica maschile. La sconfitta di Djokovic permette a Nadal di essere il nuovo n°1 da novembre. Berrettini scavalca Fognini: sarà il nuovo n°1 d’Italia Dopo circa un anno dal suo ritorno sul trono ATP, Novak Djokovic sarà costretto ad abdicare. Il campione serbo, sconfitto nel Masters 1000 di Shanghai da Stefanos Tsitsipas, lascerà la prima posizione ATP a Rafa Nadal dal prossimo 4 novembre. Il maiorchino, ...

Tennis - Rafa Nadal : “Ho ancora bisogno di tempo dopo l’infortunio - voglio tornare al massimo” : Mentre a Shanghai Novak Djokovic veniva eliminato dal torneo Masters 1000 cinese per mano di Stefanos Tsitsipas, Rafa Nadal si trovava a Madrid per un evento organizzato da uno dei suoi sponsor. Lo spagnolo non sapeva ancora che il ko del serbo gli avrebbe regalato nuovamente il numero 1 del ranking ATP, per cui tutti suoi pensieri, e le domande, erano puntate sulla sua attuale situazione fisica. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a lato ...

Tennis - Rafa Nadal tornerà ad essere il numero 1 al mondo dal 4 novembre : Si fermerà a 276 il numero di settimane al vertice del Ranking ATP per Novak Djokovic. L’eliminazione subita oggi al Masters 1000 di Shanghai da parte del greco Stefanos Tsitsipas, infatti, costerà il numero 1 al campione serbo. A sfruttare questo ko, ovviamente, Rafael Nadal che, nonostante lo stop per infortunio, si era regalato una chance importante di ottenere la testa del ranking entro la fine dell’anno grazie alla vittoria nello US ...

Tennis - Ranking ATP (7 ottobre) : Djokovic allunga su Nadal - con Salvatore Caruso sono otto gli italiani in top100 : Cambiamenti soltanto a livello di punti nella top ten del Ranking ATP di questa mattina. Al comando c’è sempre Novak Djokovic: il serbo vive la sua settimana numero 272 al comando della classifica, aggiungendo anche i 500 punti della vittoria a Tokyo per allungare su Rafael Nadal, secondo a 9225. Dietro lo spagnolo c’è Roger Federer: lo svizzero è fermo a 7130, ma con un margine enorme sul quarto posto occupato dal russo Daniil ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Rafael Nadal dà forfait per l’infortunio alla mano sinistra : Rafael Nadal sceglie la via del riposo, concentrandosi su qualcosa di più importante. Il n.2 del ranking ATP e n.1 della Race to London ha annunciato che non prenderà parte al Masters 1000 di Shanghai (Cina) che inizierà la prossima settimana per recuperare al meglio dall’infortunio alla mano sinistra, che già lo aveva fortemente condizionato nella recente Laver Cup, vinta comunque dall’Europa. To our fans, it's with a heavy ...

Tennis – Dall’Inter ai problemi fisici - Fognini sincero : “l’ipotesi di operarmi c’è! E su Federer e Nadal alla Laver Cup…” : Fabio Fognini, l’esperienza alla Laver Cup, i problemi fisici e l’inizio super della sua Inter: le parole del numero 1 del Tennis azzurro E’ un Fognini soddisfatto e carico, quello rientrato a Genova dopo l’avventura splendida alla Laver Cup. Il numero 1 del Tennis italiano si è aggiudicato l’importante competizione insieme al Team Europa e oggi ospite di “Regolandia” all’ospedale G Gaslini, ...

Tennis - Laver Cup 2019 : forfait di Rafael Nadal dalla terza giornata! Niente doppio con Federer - al suo posto Tsitsipas e Thiem : Non ci sarà un altro 2017: Rafael Nadal è costretto a dare forfait per la terza giornata della Laver Cup a causa di un problema a un polso. Svanisce, dunque, la seconda possibilità di vedere lo spagnolo e Roger Federer assieme in doppio, dopo la celebre occasione di due anni fa, così come non vedremo l’iberico giocare di nuovo in singolare. Nadal, assieme al collega svizzero, avrebbe dovuto affrontare la coppia americana (e ben collaudata) ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Milos Raonic lotta ma Rafael Nadal la spunta. Europa in vantaggio 7-3 : Rafael Nadal soffre ma alla fine la spunta contro un coriaceo Milos Raonic. La sessione serale della seconda giornata della Laver Cup 2019 di Tennis a Ginevra (Svizzera) ha visto il confronto tra lo spagnolo (n.2 del mondo) e il canadese (n.24 del ranking). 6-3 7-6 (1) il punteggio in favore del campione di Manacor che con la solita grinta ha portato il punteggio del confronto tra Europa e Resto del Mondo ancor più in favore di Roger Federer e ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Nadal e Federer guidano il Team Europe. Il Team World si aggrappa a Kyrgios : Terza edizione della super sfida Europa-Resto del Mondo. Il meglio del Tennis si incontra Ginevra per la Laver Cup 2019, in programma dal 20 al 22 settembre. Una super sfida a squadre, tra i migliori Tennisti del Vecchio Continente e quelli del resto del Mondo. Finora ha sempre vinto l’Europa e per il terzo anno consecutivo ci sarà Roger Federer. Lo svizzero non ha mai mancato finora un appuntamento con questa competizione e sarà ancora ...

Tennis - parla Roger Federer : “Già programmato il 2020 con le Olimpiadi. Rispetto tra me e Nadal è enorme” : Momento importante della stagione per quanto riguarda il Tennis. Sono terminati gli Slam, ma c’è ancora spazio per appuntamenti fondamentali come la Laver Cup, che anno dopo anno sta coinvolgendo sempre più pubblico, e le ATP Finals. Uno dei più attesi non può che essere Roger Federer, che agli US Open ha deluso, anche colpito dai consueti dolori alla schiena. L’elvetico è stato intervistato dal quotidiano Tages Anzeiger, il primo ...