Tav Brescia-Verona | la gara d’appalto è andata deserta L’urgenza per le grandi opere è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Quante volte abbiamo sentito la cantilena dei cantieri bloccati e paralizzati dalla burocrazia, delle(possibilmente “”) da far partire quanto prima per sviluppare l’occupazione e rilanciare l’economia del Paese ferma da molto tempo? In alcuni casi, però, tutta questa urgenza non sembra proprio esserci. Prendiamo quello della Tav: pochi giorni fai il bando da 205 milioni di euro pubblicato dalla società appaltatrice, il Consorzio Cepav 2, è andato deserto. Nessun gruppo, italiano o straniero, ha presentato un’offerta. Sorprendente, così come il constatare che ad avere fretta di aprire i cantieri sembra essere solo la politica, e non leimprese di costruzione. Alle quali, una volta che si sono aggiudicate lecommesse dallo Stato (lafu assegnata – senza– nel 1991, come tutte le altre tratte Tav), sembra non ...

