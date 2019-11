Stranger Things 4 new entry spoiler | i Duffer cercano giovani attori per tre nuovi ruoli

Netflix anticipa su IG l'arrivo di una sorpresa per i fan durante lo Stranger Things Day : Mentre gli appassionati spettatori di Stranger Things si arrovellano il cervello pensando a quello che potrebbe accadere nella quarta stagione e si lasciano andare alla costruzione di teorie spesso bizzarre, Netflix si diverte a stuzzicare la curiosità dei fan sui profili social ufficiali. La piattaforma statunitense ha pubblicato un video bloopers con protagonisti David Harbour, Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, accompagnato da una didascalia ...

Stranger Things - nella quarta stagione potrebbero arrivare 4 nuovi personaggi – Notizie del giorno : Stranger Things, nella quarta stagione arriveranno quattro nuovi personaggi, tre ragazzi e un adulto. Notizie del giorno La quarta stagione di Stranger Things si appresta a introdurre molte novità quando arriverà il prossimo anno su Netflix. Nell’annuncio del rinnovo abbiamo già capito che la serie non sarà ambientata solo a Hawkins, e pare che non sia l’unica novità. Secondo Tvline, la produzione della serie sarebbe pronta a ...

David Harbour di Stranger Things - prima foto social di coppia con Lily Allen : 44enne mitico Jim Hopper nella serie Stranger Things, David Harbour, nel 2019 visto al cinema negli abiti di Hellboy, ha di fatto ufficializzato la chiacchierata storia d'amore con Lily Allen.Dopo settimane di rumor, e un bacio scambiato nel corso di un match dei New York Knicks, Harbour ha infatti pubblicato la prima foto di coppia sul proprio profilo social. Approfittando di Halloween, David e Lily sono comparsi mascherati. Lei da Bella, ...

Le prime novità su Stranger Things 4 arriveranno a novembre? Lo strano annuncio di Netflix mette in allarme i fan : Quale periodo migliore se non Halloween per parlare di Stranger Things 4? La nuova stagione, molto probabilmente quella finale, è stata annunciata da Netflix ufficialmente ormai qualche giorno fa con quello che possiamo definire il primo teaser. In molti hanno analizzato i pochi frame alla ricerca di un indizio, di un'ombra o di un numero che potesse rivelare qualcosa sul nuovo capitolo della serie e, alla fine, alcuni sono convinti di aver ...

Tutti i riferimenti cinematografici che trovi in Stranger Things : I fratelli Ross e Matt Duffer hanno raggiunto la fama mondiale grazie a Stranger Things, la serie Netflix che ha conquistato il pubblico con massicce dosi di paranormale, dinamiche adolescenziali e nostalgia per l’America degli anni Ottanta. Ma i due talentuosi registi e sceneggiatori sono – senza offesa, eh – nani sulle spalle di giganti: lo dimostra questo video, in cui svelano le pellicole e i registi che li hanno influenzati e che ...

Altri dettagli sulla quarta stagione di Stranger Things : ci saranno otto nuovi episodi : È passato appena un mese dall’annuncio ufficiale che confermava l’intenzione di Netflix di produrre una quarta stagione di Stranger Things. Il finale della terza aveva lasciato molti spettatori dubbiosi sul fatto che le avventure dei protagonisti di Hawkins potessero continuare dopo un epilogo che poteva essere anche definito: è stato confermato però che le loro vicende continueranno e in queste ora è stato anche rivelato che le ...

Al via le riprese di Stranger Things 4 - quando andranno in onda i nuovi episodi? : Armatevi di pazienza perché per Stranger Things 4 ci vorrà ancora un po' di tempo e, molto probabilmente, non rivederemo i volti dei giovani protagonisti prima del prossimo autunno. I fan sono già pronti a sognare un quarto e ultimo capitolo in onda proprio il prossimo Halloween ma gli indizi a riguardo sono ancora un po' pochi per confermare questa teoria, quello che è certo che presto prenderanno il via le riprese di Stranger Things 4. Ad ...

Lily Allen è innamorata di Jim Hopper di «Stranger Things» : Lily Allen e David HarbourLily Allen e David HarbourLily Allen e David HarbourLily Allen e David HarbourLily Allen e David HarbourLily Allen e David HarbourLily Allen e David HarbourLily Allen e David HarbourLontano dal Sottosopra Hopper è felicemente innamorato. David Harbour, 44 anni, ha infatti una nuova fidanzata: Lily Allen, dieci anni in meno. Lo sceriffo di Stranger Things e la cantante britannica stanno insieme e hanno voluto rendere il ...

Maya Hawke super sexy su Instagram elettrizza i fan di Stranger Things : Maya Hawke, figlia primogenita di Uma Thurman e di Ethan Hawke, cavalca il successo regalatole dai ruoli ottenuti nel serial “Stranger Things” su Netlix e nel film “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino e si gioca già la carta sexy che , si sa, sui social e a Hollywood, è sempre d’effetto. La 21enne ha postato su Instagram prima un suo raffinato primo piano in bianco e nero che evidenzia non poco l'incedibile somiglianza con la ...

Netflix : gli abbonati al terzo trimestre 2019 - i dati di Stranger Things - La Casa di Carta e altro : Netflix cresce di 6.8 milioni di abbonati in tutto il mondo. I dati di Stranger Things, la Casa di Carta, e molto altro Dopo dei risultati al di sotto delle aspettative, annunciati da Netflix per il secondo trimestre del 2019, il terzo pare sia andato meglio, leggermente al di sotto delle aspettative interne annunciate tre mesi fa. Nel trimestre appena passato, da luglio a settembre, Netflix ha guadagnato 6.8 milioni di abbonati paganti, ...

Le serie più viste su Netflix - divulgati i dati della piattaforma su Stranger Things - La Casa di Carta - Unbelievable : Come noto, Netflix non divulga dati sulle visualizzazioni dei titoli del suo catalogo, ma il documento sugli utili del terzo trimestre del 2019 presentato agli investitori traccia un quadro abbastanza chiaro di quelle che sono le serie più viste di Netflix, almeno nell'ultimo periodo (luglio-settembre). Il gigante dello streaming, stretto tra i concorrenti storici e le nuove piattaforme in arrivo (da Disney+ a HBO Max) afferma di non temere ...

Dal produttore di Stranger Things e Nick Jonas la nuova serie Netflix Dash & Lily - con tanti volti noti : Tra i tanti nuovi contenuti in arrivo il prossimo anno, Netflix ha annunciato la nuova serie Dash & Lily, una commedia romantica basata sugli omonimi romanzi per adolescenti Rachel Cohn e David Levithan prodotta dalle società che fanno capo al produttore di Stranger Things Shawn Levy (la 21 Laps) e la popstar Nick Jonas (la Image 32). Si tratta della quinta serie di Netflix per il produttore Levy e la prima per Nick Jonas, un test ...

