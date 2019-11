Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 3 novembre 2019) Diin. Filipponon smette di stupire e si conferma un fuoriclasse assoluto della pista, frantumando per ben due volte ildel mondo dell'inseguimento durante i Mondiali di Minsk: nelle qualifiche ha fermato il cronometro sul tempo di 4'04"252, in finale si e' addirittura migliorato, firmando un magnifico 4'02"647. Un'impresa storica, la sua, una vera e propria prova di forza che, a meno di un anno dalle Olimpiadi di Tokyo, accende la speranza per la possibile conquista di una medaglia a cinque cerchi. L'azzurro di Verbania, classe 1996, gia' nella rassegna iridata a Londra, nel 2016, si era preso l'oro, impresa bissata nel 2018 e triplicata oggi in Bielorussia.Dopo essere stato protagonista nelle prove di qualifica disputate in mattinata, con il tempo di 4'04"252 e una media di 58,956 km/h sui 4 km, registrando il nuovodel mondo (il precedente era ...

ilfogliettone : Storico Ganna, oro e bis record mondiale - -