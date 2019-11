Spoiler Upas al 15 novembre | Aldo divorzierà da Delia | Giordano tornerà a casa

Upas - Spoiler 4-8 novembre : Giulia pronta a lasciare Denis : La prima settimana di novembre è pronta a regalare altri clamorosi colpi di scena in una delle fiction più seguite dagli italiani: parliamo ovviamente di 'Un posto al sole', ambientata a Napoli e che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 dalle ore 20:45. Partiamo con lunedì 4 novembre, e subito si entra nel vivo della situazione che riguarda Diego, ancora in carcere, e con il papà Raffaele che sembra in preda alla disperazione in quanto ...

Upas Spoiler 1 e 4 novembre : il Giordano incoraggia Diego - Alex e Vittorio di nuovo vicini : nuovo appuntamento con Un posto al sole (Upas), la soap opera andata in onda per la prima volta nel lontano 1996. Gli spoiler delle nuove puntate in onda venerdì 1 e lunedì 4 novembre dopo la rubrica "That's Amore", rivelano che Raffaele Giordano cercherà di infondere coraggio al povero Diego, rinchiuso in carcere. Inoltre, il portiere distrutto, deciderà di recarsi a casa di Franco per chiedergli il suo aiuto. Mia Parisi, invece, ideerà un ...

Upas - Spoiler al 15 novembre : Aldo vuole il divorzio da Delia - crisi tra Marina e Fabrizio : Nuovo spazio dedicato alle novità su Un posto al sole (Upas), lo sceneggiato trasmesso da lunedì al venerdì su Rai Tre. Gli spoiler delle puntate dall'11 al 15 novembre rivelano che Diego uscirà dal carcere, mentre Aldo Leone chiederà il divorzio dalla moglie Delia. Infine Marina Giordano e Fabrizio Rosato inizieranno a litigare sempre più spesso. Un posto al sole, puntate 11-15 novembre: Aldo vuole divorziare da Delia Si prospetta una metà ...

Upas - Spoiler dal 4 al 10 novembre : Raffaele preoccupato per Diego : Gli spoiler della nota soap opera Un posto al sole riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a domenica 10 novembre, Raffaele sarà notevolmente turbato e preoccupato, poiché non riuscirà ad aiutare Diego, così chiederà una mano ad una persona speciale. Nel frattempo Filippo deciderà di non tornare in famiglia e sarà parecchio pensieroso. Successivamente sua moglie Serena si chiederà quali ...

Upas - Spoiler all'8 novembre : Raffaele e Franco uniti per salvare il Giordano dal carcere : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera partenopea trasmessa da oltre vent'anni su Rai Tre. Gli spoiler delle puntate in onda dal 4 all'8 novembre rivelano che tutti gli occhi saranno puntati sulla risoluzione del caso Leone. Raffaele Giordano sarà talmente preoccupato per la situazione delicata di Diego, tanto da interpellare Franco Boschi. Niko, invece, sospetterà che Delia non abbia detto tutta la verità ...

Upas Spoiler dal 4 all'8 novembre : Filippo sarà travolto dai sensi di colpa : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 4 all'8 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Diego continuerà ad urlare la sua innocenza mentre suo padre, deciso ad aiutarlo, chiederà aiuto a Franco. Filippo, travolto dai sensi di colpa per quanto accaduto alle Canarie, deciderà di mantenere le distanze da ...

Spoiler Upas al 1° novembre : Vittorio rivedrà la sua amata - Diego ha un ricordo improvviso : Nelle prossime puntate della soap Un Posto al Sole, dal 28 ottobre al 1° novembre, continuerà la vicenda dell'avvocato Aldo Leone, investito da un'auto in corsa e attualmente in ospedale in condizioni gravissime. L'identità del colpevole non è ancora stata rivelata, ciò nonostante, attualmente Diego è il sospettato numero uno ed è stato arrestato dopo i controlli della polizia sulla sua auto. Nel tentativo di salvarlo, Niko e Susanna prederanno ...

Spoiler Upas al 1° novembre : Niko e Susanna difendono il giovane Giordano : Le puntate di Un Posto al Sole in onda dal 28 ottobre al 1° novembre continueranno ad essere ampiamente dedicate alle conseguenze dell'investimento di Aldo Leone, ancora costretto a lottare tra la vita e la morte in ospedale. Diego sarà il principale sospettato dell'incidente occorso all'avvocato e sarà arrestato dopo i rilievi effettuati nella sua auto. Niko e Susanna accetteranno di difendere il giovane, mentre un sorprendente ricordo ...

Upas Spoiler al 25 ottobre : Diego - convinto di aver investito Leone - si costituisce : Gli spoiler di Un Posto al Sole riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre riportano che Diego Giordano cederà ai sensi di colpa per l'incidente occorso ad Aldo Leone, ancora ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Il figlio di Raffaele, infatti, deciderà di assumersi le proprie responsabilità e si costituirà alla polizia. Vittorio Del Bue, invece, comincerà a soffrire l'assenza dell'ex fidanzata Alex ...

Upas - Spoiler dal 21 al 25 ottobre : Giulia premurosa con Renato : Gli spoiler della famosa serie televisiva ambientata a Napoli Un posto al sole, riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, Raffaele sarà notevolmente preoccupato per Diego, quest'ultimo sarà oggetto dei sospetti di Nicotera. In seguito Vittorio chiederà un consiglio a Rossella, poiché avrà paura che Alex abbia scoperto la sua relazione, avuta in passato con ...

Upas Spoiler 17 ottobre : la moglie di Aldo offenderà Bea davanti a tutti : Nei prossimi episodi di Un posto al sole si entrerà nel vivo delle indagini e inizierà la caccia alla persona che ha attentato la vita ad Aldo Leone. Nella puntata che andrà in onda stasera però ci sarà un evento particolare che avrà un peso molto importante all'interno della vicenda. Delia affronterà Beatrice in ospedale e il loro incontro non sarà affatto piacevole. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas che chiuderanno questa ...

Spoiler Upas al 25 ottobre : l'avvocato Leone viene investito - il Giordano è nei guai : Le nuovissime anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 21 al 25 ottobre 2019 ci rivelano che al centro delle trame ci sarà Diego. l'avvocato Leone sarà investito e finirà in ospedale per cui inizieranno le indagini e il povero Giordano Junior sarà uno dei sospettati. Un'altra importante anticipazione, sempre del mese di ottobre, riguarda Viola: Ilenia Lazzarin, infatti, tornerà a girare. Ma veniamo ai dettagli. Un'indagine ...

Spoiler Upas al 25 ottobre : Giovanna viene a conoscenza dell'infedeltà di Leone : Le prossime puntate di Un Posto al Sole continueranno a concedere ampio spazio all'ossessione di Diego per Beatrice. Il giovane Giordano arriverà al punto di avere un duro scontro con Aldo Leone - iniziato lo scorso venerdì 11 ottobre - e si ritroverà coinvolto in una vicenda che potrebbe avere delle pesanti conseguenze legali. A breve, infatti, l'avvocato verrà investito da qualcuno e i sospetti ricadranno proprio sul figlio di Raffaele. Le ...

Upas Spoiler al 25 ottobre : la Landolfi ha le prove dell'infedeltà coniugale di Leone : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Durante gli appuntamenti settimanali che andranno in onda dal 21 al 25 ottobre, si susseguiranno diversi colpi di scena. Diego finirà per convincersi di essere il responsabile dell'incidente in cui è rimasto ferito Aldo Leone, e per questo motivo deciderà di costituirsi. Vittorio sarà particolarmente insofferente non solo per la sua complicata situazione ...