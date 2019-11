Solo all’apparenza Samsung Galaxy S10 Lite | incredibile la batteria e tutto il resto

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 3 novembre 2019) Non potevano mancare altre indiscrezioni relative alS10, un dispositivo che per molti anni è mancata al parco smartphone del colosso di Seul e che potrebbe ritornare prepotentemente sulla scena nel giro di poco tempo. Come riportato da 'Slashleaks.com', dovrebbe trattarsi di un telefono contraddistinto dal product-code 'SM-G770F/SD', e con unada 4370mAh (se i rumors fossero confermati si tratterebbe di un modello dall'autonomia strabiliante, e dunque particolarmente adatto per tutti quegli utenti che non possono ricaricare il proprio smartphone più volte al giorno, che sia per motivi professionali o personali). In precedenza vi avevamo anche parlato di alcune specifiche tecniche che potrebbero contraddistinguere ilS10, per il passaggio del dispositivo su Geekbench. In particolare era emerso che il device venisse equipaggiato con il ...

OptiMagazine : Solo all'apparenza #SamsungGalaxyS10Lite: incredibile la batteria e tutto il resto - webnauta5_9 : RT @giovamartinelli: Poi, dopo, è chiaro che essi possono rappresentare un 'volano' industriale e tecnologico per il Paese. Ma solo dopo. U… - giovamartinelli : Poi, dopo, è chiaro che essi possono rappresentare un 'volano' industriale e tecnologico per il Paese. Ma solo dopo… -