Si chiude la più spaziale delle edizioni di Lucca Comics FOTO

McKamey Manor - la casa stregata più spaventosa del mondo offre 20mila dollari a chi arriva alla fine non chiuderà : “Centro di tortura” : Chiudete il McKamey Manor. La petizione online su Change.org ha raggiunto le 80mila firme, ma anche questa volta Frank Towery e il suo “campo horror di addestramento e sopravvivenza”, o per i detrattori “camera di tortura”, costruita a Summertown nel Tennessee, non chiuderà. Altroché tunnel degli orrori del luna park, qui siamo dalle parti dell’intera saga di Saw. Già perché al McKamey Manor si mettono in scena torture, spaventi, prigionie ...

Milan-Spal - Pioli a Sky : “Possiamo crescere - dovevamo chiuderla prima. Suso? Grande qualità - ma può fare di più” : Intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta contro la Spal, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato il suo primo successo da quando siede sulla panchina rossonera. Di seguito le sue parole. Sulla gara: “Avevo chiesto lo spirito alla squadra. Credo che lo spirito ci sia stato. Abbiamo costruito delle occasioni da gol, peccato tenere in bilico il risultato fino alla fine”. Sul momento: “La partita che può ...

«Whirlpool Napoli non chiude» - boccata d'ossigeno per gli operai in fabbrica : «Ma non molliamo ancora - lottiamo con più forza » : Un po' d'aria, una boccata d'ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione...

Imma Tataranni ascolti tv - Vanessa Scalera chiude con il 22 - 2% - è la fiction più vista della nuova stagione : Imma Tataranni scaccia via la crisi di inizio stagione della fiction italiana chiude in bellezza la prima stagione, con già un occhiolino alla seconda, “Imma Tataranni, sostituto ...

Il più antico bar di Roma - dove si sono fermati Charles Dickens e Lady Diana - rischia di chiudere : Dal civico 86 di via Condotti la scritta “Caffè Greco” potrebbe scomparire. Il più antico bar di Roma potrebbe chiudere. Duecento anni di storia che a causa di un contenzioso potrebbero rimanere soltanto un ricordo, ben radicato nelle menti di chi vive e conosce la Capitale. Come riporta anche il Guardian, Caffè Greco ha aperto la sua attività nel 1760. Per 250 anni ha ospitato artisti di fama ...

La città di New York vuole chiudere il carcere di Rikers - una delle più grandi prigioni del mondo - entro il 2026 : Il consiglio cittadino di New York ha approvato un piano da 8 miliardi di dollari (più di 7 miliardi di euro) per chiudere, entro il 2026, la prigione dell’isola di Rikers, una delle istituzioni penitenziarie più grandi del mondo, che può

Donna fa un’operazione agli occhi e da quel momento non riesce più a chiuderli : Una Donna si è sottoposta ad un intervento chirurgico estetico alle palpebre dopo di che non è più riuscita a chiuderle. La vicenda è accaduta nello Stato americano del New Jersey e la Donna ha trascinato in tribunale il chirurgo che l’ha operata asserendo che certamente il medico ha sbagliato l’intervento. La Donna, Marilyn Lrendoeisz, dopo che si è svegliata dall’operazione non ha più potuto chiudere gli occhi e ora è costretta a vivere ...

Spagna : “Se mi appaiono i fantasmi? Vorrei chiudere gli occhi e non vedere più nulla. Sogno il cinema - magari Tornatore…” : Dieci milioni di dischi venduti nel mondo, icona europea negli Anni 80. Cosa hanno rappresentato per lei quegli anni? Negli anni 80 c’era un entusiasmo, pazzesco. Prima di fare quei dischi che hanno segnato la mia carriera ho fatto dodici anni di gavetta, assieme a mio fratello e il mio compagno di allora. Era una gavetta pesante, eravamo in cinque e caricavamo il furgone, scaricavamo gli strumenti, io sistemavo i monitor, facevamo tutto. ...