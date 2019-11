Sfilano vestiti da nazisti al Lucca Comics Il Comune prende le distanze

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) Due ragazzi, in occasione del, hanno sfoggiato un travestimento di dubbio gusto: quello da soldati dell’esercito nazista. In occasione dell’evento, dedicato agli appassionati dei fumetti e dei videogiochi, i giovani hanno curato ogni dettaglio e si sono presentati con tanto di finto carro armato, fascia con la svastica al braccio e bandiere con le croci celtiche in mano.L’esibizione però non è piaciuta a tutti. Un visitatore, in particolare, si è rivolto al gruppetto gridando: “Vergognatevi, il nazismo non è un gioco. Questa è apologia del nazismo, che è vietata”. La scena, ripresa in un video, è stata diffusa dal gruppo social Welcome to Favelas e in poche ore ha fatto il giro del web. Intanto ildiCrea che organizza il festival, hanno diffuso un comunicato ...

repubblica : Lucca comics, ragazzi sfilano vestiti da nazisti - LaStampa : La Digos è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione. I giovani hanno detto che la loro intenzione era reali… - sara80elmi : RT @MPSkino: Lucca Comics: ragazzi sfilano vestiti da nazisti con fasce delle SS La DIGOS indaga Stiamo scherzando col fuoco Stiamo giocan… -