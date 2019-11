Serie A | altra batosta per il Milan che perde 1 a 2 contro la Lazio

Stefano Accorsi a Blogo : "Dopo 1994 - un'altra Serie televisiva" (VIDEO) : "All'inizio volevo fare un biopic su Berlusconi, non ci sono riuscito, non era possibile, non c'era il contesto produttivo per farlo. Ma ho pensato che la narrazione della seconda Repubblica mi mancava come spettatore. Quindi l'idea è diventata raccontare l'uomo nuovo in politica, mescolando personaggi di realtà e finzione. Dalla prima mail mandata all'uscita di 1992 sono passati 5 anni; è stata una bella genesi, lavorata, sofferta. È stato ...

Spettatori Serie C - spettacolo incredibile a Reggio Calabria : numeri di altra categoria anche per il Cesena : Spettatori Serie C – Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, la giornata ha dato indicazioni in vista del proseguo della stagione, grande spettacolo nei tre gironi. Nel gruppo A la Pro Vercelli non è andata oltre il paReggio contro la Pergolettese, non si ferma l’Alessandria che ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Lecco, ok il Novara contro l’Albinoleffe. Nel gruppo B ...

Serie C - salta un’altra panchina : l’Imolese esonera Coppitelli - al suo posto Atzori : “Imolese Calcio comunica di avere sollevato Federico Coppitelli dall’incarico di allenatore della Prima squadra. A Federico vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno e l’augurio per le migliori fortune future. La conduzione tecnica è affidata al signor Gianluca Atzori al quale Imolese Calcio rivolge i più cordiali auguri di buon lavoro”. Con questa brevissima nota sul proprio sito ufficiale, ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse 4giornata : altra goleada per la Roma? : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della quarta giornata del massimo campionato. La Roma va alla ricerca di un'altra goleada.

Bitter Sweet è giunta al termine : i telespettatori sperano in un'altra Serie turca : La programmazione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è ufficialmente giunta al termine nella giornata di ieri 13 settembre, segnando l'atteso lieto fine per Nazli e Ferit. La coppia ha coronato il suo sogno d'amore con l'annuncio del bebè in arrivo e lo stesso hanno fatto i loro più cari amici, alle prese con i migliori programmi per il futuro. La seconda stagione della soap turca sicuramente non ci sarà: essa non è mai stata prodotta, ...