«Sei bellissimo!» | ecco la risposta del principe Harry e gli altri gossip del weekend

Fonte : vanityfair

Tutti pazzi per il principe Harry. Anche in Giappone, dove il Duca di Sussex si reca per assistere alla finale della Coppa del Mondo di Rugby tra Inghilterra e Sudafrica, vinta per 32 a 12 da quest'ultima. Al di là del risultato, che il principe saluta con un invito alla squadra a «tenere alta la testa», perché «non potevamo chiedervi di più», a impazzire in Rete è la sua risposta a una studentessa che, poco prima della finale, ha commentato la bellezza del fratello di William durante un incontro al Pala Arena con gli atleti paralimpici. «Sono sposato!», risponde divertito indicando la fede al dito e suscitando le ...

