Sci freestyle | Coppa del Mondo Big Air 2019-2020 | Hall e Grimaud vincono a Modena

(Di domenica 3 novembre 2019) Alla Fiera Skipass disi è disputata la prima tappa delladeldi Big Air, disciplina dello sci. Grandissimo spettacolo nella città emiliana con le evoluzioni e le acrobazie degli atleti che si sono dati battaglia nelle Finali di oggi. Doppietta svizzera tra le donne, Mathildeha totalizzato 178.00 punti e così la classe 2000 ha conquistato la quinta vittorie in carriera nel massimo circuito, la seconda adopo quella dell’anno scorso. Alle sue spalle la connazionale Giulia Tanno (159.50 punti per la classe 1998 all’undicesimo podio in carriera), terza piazza per la canadese Dara Howell (151.50). Tra gli uomini, invece, duello intensissimo tra Alexandere Birk Ruud: la spunta lo statunitense classe 2000 con 184.00 contro il norvegese classe 2000 (181.75), terza vittoria in carriera per l’americano che ...

