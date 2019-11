Rugby | Top12 2019-2020 | Mogliano-Viadana 16-5 I veneti non trovano il bonus e sono terzi

Rugby - Top12 2019-2020 : Calvisano e Petrarca in fuga - domani la risposta del Mogliano : In attesa del posticipo di domani tra Mogliano e Viadana, oggi è andata in scena la terza giornata del Top 12 di Rugby: provano la fuga Petrarca e Calvisano, che vincono rispettivamente con Lyons per 31-8 e San Donà per 27-10, ed allungano su Rovigo, corsaro per 20-23 in casa del Colorno, ma senza ottenere il bonus offensivo. Vincono con bonus e provano a tenere il ritmo delle prime anche le Fiamme Oro, che battono nel derby la Lazio per 34-22, ...

Rugby - Top12 2019-2020 : cadono Fiamme Oro e ValoRugby Emilia. In tre al comando a quota dieci : Si sono disputate oggi pomeriggio le ultime quattro sfide valide per la seconda giornata del Top 12 di Rugby, dopo i due anticipi di ieri: oggi una sola vittoria esterna, quella del Mogliano in casa del Colorno per 21-31, mentre si decidono negli ultimi istanti Rovigo-Fiamme Oro, chiusa sul 15-14, e San Donà-ValoRugby, vinta per 20-19 dai padroni di casa. Completa il quadro dei risultati il successo del Viadana per 31-22 sui Lyons. In classifica ...