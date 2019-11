RISULTATI SERIE A | CLASSIFICA Diretta gol live score | Maran corsaro a Bergamo!

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : RISULTATI e classifica dell’ottava giornata. Colpaccio Amsicora a Bra! : Doppio turno tra sabato e domenica per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Oggi è andata in scena l’ottava giornata che prevedeva la spettacolare sfida in terra piemontese tra HC Bra ed Amsicora: i sardi sono riusciti ad imporsi per 3-1 e volano nettamente in testa, con addirittura 5 punti di margine sui campioni uscenti. Terza piazza per il Valchisone. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica ...

RISULTATI SERIE A 11ª Giornata – Cagliari in zona Champions - vola il Verona : l’Udinese torna al successo : Il Cagliari vince in casa dell’Atalanta e aggancia la zona Champions, il Verona batte il Brescia e si allontana dalla zona retrocessione, torna a vincere l’Udinese: i Risultati dell’11ª Giornata di Serie A Tanti gol e verdetti importanti nell’11ª Giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Roma, Inter e Juventus negli anticipi del sabato, è il Cagliari a prendersi i riflettori della domenica di Serie A con il successo in trasferta sul campo ...

Serie A calcio - RISULTATI domenica 3 novembre. Il Cagliari travolge l’Atalanta ed è quarto! Pomeriggio da match salvezza : Si sono disputate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Lunch match pirotenico a Bergamo dove il Cagliari ha sconfitto l’Atalanta per 2-0 agganciando proprio gli orobici al quarto posto in classifica. I sardi continuano a stupire e firmano il terzo blitz stagionale grazie a una prestazione totale di assoluto spessore, impedendo agli avversari di segnare (non era mai capitato nelle prime ...

RISULTATI SERIE D - il programma completo della giornata : Risultati Serie D – La quarta Serie italiana, la Serie D, torna in campo per un nuovo turno. Tante le squadre di blasone impegnate. Nel gruppo A la Fezzanese capolista va a Caronno Pertusella. Nel gruppo B la Pro Sesto va sul campo del Milano City. Nel gruppo C il Cartigliano sfida l’Union Clodiense. Nel gruppo D Mantova e Fiorenzuola, ancora imbattute, sfidano rispettivamente Mezzolara e Sasso Marconi. Nel gruppo E ...

RISULTATI SERIE A - 11^ giornata : si gioca Atalanta-Cagliari - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo per l’undicesima giornata. Turno che si apre sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, successo dei giallorossi che volano in classifica, 2-1 il risultato finale. Alle 18 colpo dell’Inter che ha vinto 1-2 sul campo del Bologna. Il “Derby della Mole” è bianconero grazie a de Ligt. Domenica in campo l’Atalanta, all’ora di ...

RISULTATI SERIE C - 13^ giornata : bene Rimini e Catanzaro - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Si gioca la tredicesima giornata di Serie C. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. Nel gruppo A l’Alessandria supera il Novara, nel B il Rimini supera la Vis Pesaro, nel C si risolleva il Catanzaro che batte l’Avellino. Tantissime le partite in programma domenica. Il Monza va sul campo della Pergolettese, il Renate riceve il Siena. Big match nel gruppo B tra Vicenza e Padova, il Sudtirol va a ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : RISULTATI e classifica della quinta giornata. Pro Recco vince lo scontro diretto e vola : Era la partita più attesa e non ha deluso le aspettative. Un AN Brescia forse di livello minore rispetto a quella vista negli anni scorsi, sfrutta il fattore campo e spaventa i pluri campioni d’Italia della Pro Recco: la legge del più forte però viene ancora fuori e i recchelini la spuntano per 11-9, restando ovviamente in vetta. Tanta tensione, ovviamente, molti anche gli errori: sbaglia un rigore Cannella, parato dal giovane Massaro. I ...

RISULTATI SERIE B - 11^ giornata : la Salernitana si scatena nel finale - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si torna subito in campo dopo le gare di martedì e mercoledì. Si chiude una settimana ricca di impegni con il terzo turno (l’11°) in sette giorni. Nel primo anticipo in campo Spezia e Chievo, il match si conclude a reti inviolate (0-0). Cinque le gare al sabato, quattro alle 15 ed una alle 18. Grande prestazione del Perugia che sbanca Crotone e si rilancia prepotentemente in classifica, ...

