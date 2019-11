Risultati Serie A | 11^ giornata | si gioca Atalanta-Cagliari | la classifica aggiornata

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019)A –A nuovamente in campo per l’undicesima. Turno che si apre sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, successo dei giallorossi che volano in, 2-1 il risultato finale. Alle 18 colpo dell’Inter che ha vinto 1-2 sul campo del Bologna. Il “Derby della Mole” è bianconero grazie a de Ligt. Domenica in campo l’, all’ora di pranzo contro il. Alle 15 sino tre partite: Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia. Alle 18 in campo Fiorentina e Parma. In serata un altro big match: Milan-Lazio. Chiude il turno Spal-Sampdoria, lunedì sera. Il programma completo. SABATO ore 15 Roma-Napoli 2-1 (19′ Zaniolo, 55′ Veretout (R), 71′ Milik) (LE PAGELLE) ore 18 Bologna-Inter 1-2 (58′ Soriano, 75′ Lukaku, 90′ Lukaku) (LE ...

