Risultati Ligue 1 | 12^ giornata | vince il Bordeaux | la classifica aggiornata

Risultati Ligue 1 - 12^ giornata : tonfo del Psg - la classifica aggiornata : Risultati Ligue 1 – Si è aperto con un tremendo testa coda la 12^ giornata del massimo campionato francese. Nel primo match clamoroso tonfo del Psg contro il fanalino di coda Dijon, finisce 2-1, per il club parigino non basta la rete di Mbappè. Sei le gare al sabato, una alle 17.30 e il resto in serata. Spicca Marsiglia-Lilla, alle 20 il Brest va in casa dell’Amiens mentre l’Angers ospita lo Strasburgo. Tre gare alla ...

Risultati Ligue 1 - 11^ giornata – E’ ancora Icardi-Mbappé show - poker PSG al Marsiglia : la classifica [FOTO] : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia per l’undicesima giornata della Ligue 1. Il turno si è aperto con Nantes-Monaco e la vittoria di misura degli ospiti. Tris del Lilla al Bordeaux. Il Lione torna alla vittoria contro il Metz. Tre le gare della domenica: il Rennes supera il Tolosa. Pari tra St Etienne ed Amiens. In serata, solito show del PSG che rifila un secco poker al Marsiglia: ancora Icardi e Mbappé ...

Risultati Ligue 1 - 10^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia per la decima giornata della Ligue 1. Turno che parte venerdì con Nizza-Psg. Sabato si gioca Lione-Digione. Alle 20 ci sono 5 partite: Angers-Brest, Metz-Nantes, Nimes-Amiens, Reims-Montpellier, Tolosa-Lilla. Tre le gare della domenica: Bordeaux-St Etienne, Monaco-Rennes e Marsiglia-Strasburgo. Il programma completo e la classifica aggiornata. VENERDI’ ore ...

Risultati Ligue 1 - 9^ giornata : il Lione cade di misura a Saint Etienne - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia per la nona giornata della Ligue 1. Turno che si è aperto con l’anticipo tra Amiens e Marsiglia. Sconfitta per l’Olympique. Dominio per il Psg che ha vinto 4-0 contro l’Angers, in rete ancora Icardi, le altre reti sono state realizzate da Sarabia, Gueye e Neymar. Cadono in trasferta Monaco e Nizza, rispettivamente contro Montpellier e Nantes. Il Lilla non va ...

