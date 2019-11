Risultati Liga | 12^ giornata | il Valladolid strapazza il Maiorca | la classifica

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019)– Torna in campo ladopo il turno infrasettimanale. Si gioca la dodicesima. Si parte sabato alle 13 con Espanyol-Valencia, colpo grosso in trasferta ed in rimonta, finisce 1-2. Clamoroso tonfo del Barcellona contro il Levante, pari in Siviglia-Atletico Madrid. In serata solo un pari per il Real Madrid contro il Betis. Domenica occhi puntati su Villarreal-Bilbao e sullo scontro d’altissimatra Granada e Real Sociedad. Il programmo completo. SABATO ore 13 Espanyol-Valencia 1-2 ore 16 Levante-Barcellona 3-1 ore 18,30 Siviglia-Atl. Madrid 1-1 ore 21 Real Madrid-Betis 0-0 DOMENICA ore 123-0 ore 14 Villarreal-Ath. Bilbao ore 16 Osasuna-Alaves ore 18,30 Celta Vigo-Getafe Leganes-Eibar ore 21 Granada-Real SociedadBARCELLONA 22 REAL MADRID 22 ATLETICO MADRID 21 SIVIGLIA 21 VILLAREAL 20 GRANADA 20 REAL ...

