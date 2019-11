Riad lancia ipo su gigante petrolifero

L'Arabia Sauditaun'offerta pubblica iniziale del suoAramco, in base alla quale parte delle azioni arriveranno sul mercato azionario nazionale. Potrebbe essere la più grande Ipo al mondo. Saudi Aramco punta a quotare un totale del 5% del capitale per raccogliere 100miliardi di dollari, in base a una valutazione stimata in 2 trilioni di dollari. La società dovrebbe mettere sul mercato una quota dell'1% sulla Borsa di Riyad prima della fine del 2019 e un altro 1% nel 2020.(Di domenica 3 novembre 2019)