Repubblica – Sfumato il sogno scudetto | l’obiettivo ora è un posto Champions

(Di domenica 3 novembre 2019) Ma dopo sole 11 giornate è già cambiatodel Napoli, nel campionato.il, infatti, gli azzurri saranno costretti d’ora in poi a lottare per untra le prime quattro e per la zona. Questo il commento diche vede nera la situazione in classifica del Napoli dopo questa settimana tra Spal, Atalanta e Roma. Sette punti in meno rispetto alla scorsa stagione sono la fotografia del momento di gigantesca e inattesa difficoltà che sta attraversando il Napoli, che non partiva così male in campionato da ben cinque anni. Va tutto storto e con sinistra puntualità è arrivata ieri pomeriggio pure la sconfitta ( 2- 1) all’Olimpico contro la Roma. La situazione preoccupa anche il presidente De Laurentiis che ieri era presenta all’Olimpico In tribuna c’era anche De Laurentiis, preoccupato per la situazione di classifica e pure in ...

