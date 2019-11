Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019)si sta guadagnando la nomea di emulo di Mastella e di novello Ghino di Tacco. Cioè di capo di un manipolo di compagni di ventura (all’epoca Cossiga li paragonò agli straccioni di Valmy) reclutati indifferentemente un po’ ovunque tra gli eletti in altre liste, pronti a cambiare allegramente casacca e dei qualisi avvale per taglieggiare la maggioranza. Rimettendo in discussione la mattina ciò che, anche con l’avallo dei suoi, si era concordato la sera prima nei vertici di maggioranza di un governo che lui stesso aveva patrocinato con una disinvolta piroetta. Con ogni evidenza c’è del metodo. Un metodo, un costume, un modo di fare politica sul quale è superfluo sprecare aggettivi. Ciascuno giudichi come crede. Ma qui mi preme tematizzare un’altra questione, non di metodo (che, sia chiaro, conta persino di ...

petergomezblog : Tasse verdi, quando Renzi era il premier aveva previsto le stesse misure ma poi le fece saltare. Orlando: “Si tocca… - HuffPostItalia : Renzi fece deragliare il Pd - tal_Marco : @CatellaniL Resto convinto che Veltroni si tolse da mezzo sperando di poter tentare un altro giro in seguito così c… -