Reggio Emilia-Virtus Bologna basket oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : regnano i derby con Reggio Emilia-Virtus Bologna e Milano-Varese. Sassari riceve Roma : Sta arrivando la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, che vede una squadra già in fuga: la Segafredo Virtus Bologna. C’è, però, anche una classifica che più corta non si può, visto che 14 squadre su 17 sono racchiuse tra gli 8 e i 4 punti, e per questo è ancora davvero troppo presto per dire molte cose. Andiamo, intanto, a vedere quel che ci aspetta nel turno di questo weekend. Riposa: Dolomiti Energia Trentino BANCO DI ...

Emilia : scossa di terremoto lieve avvertita tra CorReggio e Carpi : Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 31 ottobre 2019, esattamente alle 09.22, sulla pianura Padana Emiliana, nel reggiano. Secondo i dati ufficiali dell'INGV si è trattato di...

Basket - Serie A 2019-2020 : Varese travolge Brindisi e Reggio Emilia conquista il secondo posto battendo Pesaro : Due sono le partite di Serie A di Basket che si sono tenute nel pomeriggio. La prima ha visto l’Happy Casa Brindisi, stamattina seconda in classifica dietro alla Virtus Bologna, andare in cerca di un successo sul campo della Openjobmetis Varese. Nella seconda, invece, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, attualmente fanalino di cosa, ha ospitato la Grissin Bon Reggio Emilia. Openjobmetis Varese – Happy Casa Brindisi 102-78 (26-19, ...

Reggio Emilia - si schianta con l’auto e muore a 20 anni : stava tornando da una festa di laurea : Giacomo Negri, un ragazzo di vent'anni di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le due della notte tra mercoledì e giovedì a pochi chilometri di distanza da casa sua. Il giovane stava tornando da una festa di laurea ed era al volante della sua Lancia Ypsilon.Continua a leggere

Risultati 5ª giornata Serie A Basket – Brindisi oltre quota 100 - Roma ok su Bologna : sorridono Cantù e Reggio Emilia : La quinta giornata del campionato di Serie A si chiude con tante emozioni, ecco tutti i Risultati del week-end Si chiude con tante emozioni la quinta giornata del campionato di Serie A di Basket, tante le vittorie interne tra cui spicca quella di Cremona sull’Olimpia Milano. Vince e convince in particolare Brindisi, che si impone con il risultato di 108-99 su una mai doma Pesaro. Quarta vittoria consecutiva per i pugliesi, che ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Roma e Cremona battono Fortitudo Bologna e Milano - vincono anche Cantù e Reggio Emilia : Quattro le partite della quinta giornata di Serie A 2019-2020 di Basket disputate nell’arco del tardo pomeriggio e della prima serata di oggi. VANOLI Basket Cremona-A|X ARMANI EXCHANGE Milano 82-78 Seconda vittoria per la squadra di Meo Sacchetti, che ha già avuto il suo turno di riposo, e terza sconfitta per l’Olimpia, che parte meglio nel primo quarto, concluso in vantaggio di 8 lunghezze, ma poi Cremona rimonta fino ad arrivare al sorpasso ...

Reggio Emilia - sfonda il timpano a ex moglie con gli schiaffi : denunciato : Episodio di violenza a Reggio Emilia, dove una 41enne si è resa vittima di un'aggressione da parte del suo ex marito. Sebbene la coppia fosse divorziata, l'uomo conviveva con lei poiché non aveva alcuna intenzione di lasciare casa. Il caso risale al mese scorso quando il 58enne - residente a Castelnovo Sotto - ha prima sfondato il timpano all'ex moglie a suon di schiaffi e poi l'ha rinchiusa in casa per impedirle di ricorrere alle cure mediche ...

Reggio Emilia - ragazza di 22 anni muore all’ospedale dopo intervento a Sassuolo : aperta indagine : La giovane era stata sottoposta nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico a Sassuolo, ma lamentava dolori che sono stati sottoposti ad accertamenti a Baggiovara. L'evento drammatico è stato segnalato alla Procura di Modena come di prassi.Continua a leggere

Reggio Emilia - incidente frontale con un’auto : furgone distrutto - morto l’autista : Il Fiat Forino di Alberto Benassi si è scontrato frontalmente, all'altezza della Progeo, con un'Audi condotta da un 20enne che è finito all'ospedale in condizioni non gravi; ferita anche una 21enne che si trovava al suo fianco. Traffico in tilt.Continua a leggere

Bibbiano arriva a Reggio Emilia - indagata una funzionaria del Comune : Costanza Tosi Dalle intercettazioni telefoniche ascoltate dai carabinieri emerge che la donna avrebbe avuto contatti con Federica Anghinolfi e consigliato ai vertici dell'Asl di affidare alla onlus di Claudio Foti un appalto pubblico Si allunga la lista degli indagati nell’inchiesta sui presunti affidi illeciti e i sospetti sull’esistenza del sistema Bibbiano arrivano fino al Comune di Reggio Emilia. "Te lo do brevi manu, perché non ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 4a giornata : storica Brindisi - espugnata Milano. Virtus Bologna in testa da sola - ok Venezia - Reggio Emilia e Brescia : Tante le partite decise con largo anticipo in questo pomeriggio della quarta giornata di Serie A 2019-2020, ma la sola volta in cui il punteggio resta in bilico fino all’ultimo è anche quella in cui si fa la storia. Al Forum di Assago, infatti, per la prima volta Brindisi esce vittoriosa dal confronto con Milano, giocando una partita di altissimo valore. Andiamo a vedere tutto il dettaglio dell’accaduto nel pomeriggio, che consegna ...

Reggio Emilia - due immigrati fuggono seminando dosi di cocaina : Aurora Vigne Alla vista dei militari che gli intimavano di fermarsi il 43enne nordafricano ha accelerato, cercando di scappare. Intanto il passeggero lanciava cocaina dal finestrino Due immigrati sono scappati dai carabinieri a folle velocità, gettando involucri di cocaina dal finestrino. Una scena a dir poco incredibile questa che ha avuto luogo a Fabbrico, tranquillo Comune di 6mila anime in provincia di Reggio Emilia. A finire in ...