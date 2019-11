Ragazza muore impiccata al cancello di casa a Loranzè | aveva scavalcato perché senza

Ragazza muore impigliata in cancello : 12.53 Tragedia nel Torinese. Una diciottenne è morta restando impigliata nel cancello di casa a Loranzé,a pochi chilometri da Ivrea. La Ragazza, di ritorno da una serata trascorsa con gli amici, si è accorta di non avere le chiavi di casa e ha scavalcato il cancello della villetta restando però impigliata alla recinzione con il maglioncino. A scoprire quanto era accaduto è stata questa mattina la sorella.

Venezia - schianto in auto dopo discoteca : muore una Ragazza : Una giovane di 18 anni è morta in un incidente stradale che ha coinvolto l'auto sulla quale viaggiava con il fidanzato, 19enne, al quale la polizia aveva sequestrato la patente poche ore prima. Al ragazzo era stato dato un permesso per il solo rientro a casa. Ma la coppia si è recata in discoteca. Al mattino, viaggiando verso casa, c'è stato lo schianto, a Musile di Piave (Venezia). Dai test sarebbe emerso o la positività all'alcol del giovane ...

Salento - Ragazza di 17 anni muore in un drammatico incidente : ferito il fidanzato e le due sorelle : La ragazza si trovava a bordo di un'utilitaria, una Renault Clio, quando l'auto è uscita di strada andando a finire contro il muro di una ferramenta. Alla guida c'era il fidanzato di 27 anni che è rimasto gravemente ferito. A bordo dell'auto c'erano anche le sorelle della vittima: anche loro versano in gravi condizioni.Continua a leggere

Firenze : Ragazza muore in discoteca forse per mix di droga e alcol - locale sequestrato : Una ragazza di soli 19 anni, Erika Lucchesi, è morta nella notte mentre si trovava in discoteca con gli amici. La giovane stava partecipando alla serata di riapertura della discoteca Jaiss di Sovigliana di Vinci quando, ad un certo punto, si è sentita male. Si pensa che il malore sia stato causato da un mix di droga ed alcol. Il locale è già stato posto sotto sequestro. La serata di riapertura Erika, ieri sera, ha lasciato la sua abitazione di ...

