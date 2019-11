Ragazza morta impiccata al cancello di casa a Loranzè : aveva scavalcato perché senza chiavi : È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici in discoteca, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con al collo con il...

Venezia - fidanzati si schiantano in auto : Ragazza morta sul colpo : Tragico incidente a Musile di Piave, in provincia di Venezia. Alberto Antonello, il figlio di Franco e fratello di Andrea che hanno ispirato Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores si è schiantato in auto assieme alla sua fidanzata Giulia Zandarin. Il 19enne ha riportato gravi ferite, mentre la ragazza non ce l'ha fatta ed è morta sul colpo. Il sinistro è avvenuto nella mattina del 1 novembre 2019 verso le 8:00 al rientro da una festa di ...

Ragazza crede di essere morta - soffre della sindrome di Cotard - vive come un zombie - la mattina dorme - la notte è sveglia : Una sindrome molto strana quella di “Cotard” una malattia psichica molto rara che provoca nel cervello umano effetti devastanti. Una Ragazza di 17 anni, Haley Smith, ha raccontato la sua incredibile storia al “Daily Mirror” la Ragazza ha creduto per tre lunghi anni di essere morta. In un primo momento si pensava soffrisse di un forte stato depressivo dovuto all’inaspettata decisione dei genitori di separarsi, poi un’equipe medica ...

Ragazza morta in discoteca - avrebbe assunto ecstasy : i carabinieri cercano lo spacciatore : I carabinieri starebbero cercando uno spacciatore che avrebbe dato della droga, probabilmente ecstasy, alla giovane di 19 anni morta sabato notte in una discoteca in provincia di Firenze. Diverse testimonianze dei presenti alla serata, raccolte dalle forze dell'ordine, confermerebbero che quella sera la Ragazza avesse assunto due o forse addirtittura quattro pasticche.Continua a leggere

Davvero una Ragazza in Kazakistan è morta per l’esplosione del suo smartphone? : (foto: Sorbetto/Getty Images) A giudicare dal numero di testate giornalistiche italiane che hanno ripreso la notizia, si potrebbe ritenere tutta la storia come sicura e verificata. Il Corriere, Il Messaggero, Il Fatto quotidiano, Notizie.it, AdnKronos, Il Giornale e moltissime altre redazioni hanno riportato tra 30 settembre e primo ottobre la storia di una ragazza 14enne del Kazakistan che sarebbe rimasta uccisa in seguito all’esplosione ...

Una Ragazza di 14 anni è morta nel sonno per l’esplosione dello smartphone : Nonostante le numerose raccomandazioni fatte da produttori, esperti e addetti ai lavori, sono ancora molti gli utenti che hanno la pessima abitudine di portare lo smartphone a letto, collegandolo al caricabatterie durante la notte. Se nella maggior parte dei casi non ci sono conseguenze, ci sono circostanze particolarmente sfortunate in cui questa cattiva abitudine si trasforma in tragedia. È il caso di Alua Asetkyzy Abzalbek, quattordicenne del ...

Roma - Ragazza di 13 anni morta dopo un volo dal nono piano. La polizia : «Si è suicidata» : Dramma ieri sera a Roma in un palazzo in zona Valle Aurelia, periferia della Capitale: una ragazzina di 13 anni è morta dopo un volo dal nono piano del palazzo. Secondo la polizia, che ha...

Auto contro un negozio - morta una Ragazza di 26 anni : L'impatto è stato devastante e non c'è stato nulla da fare per Alina Busila. Il motore della macchina è "volato" all'interno...

Bergamo - ultraleggero si schianta sulla strada : morta una Ragazza di 15 anni. Il padre - la gemella e un'altra sorella sono feriti gravemente : Un aereo da turismo Cessna Mooney M20k D-Eise è precipitato in fase di atterraggio questa mattina attorno alle 10,15, nei pressi della pista dell'Aeroclub di Orio al Serio, a poche...