Pure la Asso 30 sbarca in Italia | a Pozzallo altri 151 clandestini

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Luca Sablone La navena fatta attraccare nel porto siciliano: i migranti sono tutti sub sahariani. Salvini attacca il governo Conte: "È complice o incapace"151 migranti pronti are in. La nave30 - che opera a supporto delle piattaforme petrolifere - è approdata a: dopo le manovre di attracco alla banchina di riva del porto, ora si provvederà allo sbarco delle persone. Accanto il traghetto di turisti imbarcati alla volta di Malta. "Più di 200 arrivi di immigrati in poche ore, grazie a ong e rimorchiatori. In tutto novembre 2018 avevamo contato 980 sbarchi"., ha tuonato Matteo Salvini accusando il governo di essere "complice" di chi vuole riempire il Paese diop"incapace" a gestire l'emergenza immigrazione. Come denunciato da Salvini, solo oggi sonoti nei portini più di duecento immigrati senza regolare ...

