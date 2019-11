Previsioni Meteo Napoli | pesante maltempo | pioggia senza sosta per altre 18 ore

Meteo - le Previsioni di lunedì 4 novembre : Dopo il maltempo nel weekend - che ha provocato disagi in varie regioni, in particolare in Liguria, Campania e Toscana (DIRETTA - FOTO - VIDEO) - il primo lunedì di novembre porta un leggero miglioramento delle condizioni climatiche un po' in tutta Italia. Condizioni che, però, potrebbero tornare a peggiorare nei giorni successivi. Anche il 4 novembre in alcune regioni proseguono le allerte, la Protezione Civile segnala codice arancione per ...

Previsioni Meteo Roma : piogge meno intense del previsto per instabilità più appenninica. Il punto della situazione : Previsioni Meteo Roma – Dato a posteriori, c’è da dire, sino ad ora, più confortante rispetto alle Previsioni certamente più allarmistiche. Tutti i modelli matematici avevano considerato un flusso perturbato e umido sudoccidentali, già piuttosto efficace in termini di precipitazioni, sull’immediato entroterra laziale e di conseguenza anche sulla Capitale. Ciò evidentemente, esasperando, in fase di calcolo, le vorticità annesse ...

Le Previsioni Meteo per Domenica 3 novembre 2019 : Allerta meteo arancione sulla Campania, su gran parte del Lazio e su settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna

Previsioni Meteo Milano - è arrivato l’autunno : altre piogge nei prossimi giorni : Previsioni Meteo Milano – Autunno in piena regola sul capoluogo lombardo. I cieli sono coperti oramai da diversi giorni con flusso instabile abbastanza persistente. Certo, le piogge associate non sono continue, ma più o meno a giorni alterni stanno giungendo fronti perturbati con precipitazioni che si rinnovano. L’ultima perturbazione di rilievo è transitata proprio nelle ore notturne e ancora del primo mattino con una pioggia ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : settimana con piogge - rovesci e temporali. Il bollettino fino al 9 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Il transito di una saccatura annessa a una perturbazione atlantica determina correnti decise e umide dai quadranti meridionali, apportando precipitazioni diffuse sul territorio italiano e fenomeni temporaleschi anche intensi soprattutto al centro nord. Oggi al Nord cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani piogge diffuse - lunedì schiarite : Nelle prossime ore il cielo sulla Lombardia sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse da deboli a moderate e in intensificazione domani. Attorno ai 1.800 metri di quota è prevista neve. Sono le Previsioni Meteorologiche secondo l’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente. Le temperature massime in pianura sono comprese fra i +10°C e i +13°C. Poi un afflusso di aria umida più mite favorirà un rialzo delle temperature massime ...

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : domani nuvole e piogge : A Torino domani, domenica 3 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +11°C, la minima di +9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: la ...

Previsioni Meteo - peggioramento per l’8-10 Novembre : piogge e neve fino all’Appennino [DETTAGLI] : Contesto barico piuttosto complicato in questa prima parte di Novembre a scala europea o euro-atlantica. In un’analisi sul lungo periodo di alcuni giorni fa, era in cantiere una ipotesi anche di disposizione meridiana con aria più fredda da Nord, prospettandosi cavi incisivi nordatlantici verso i settori medi oceanici, ma piuttosto larghi, maggiore presenza anticiclonica su Est atlantico e azioni più fredde settentrionali sui meridiani ...

Previsioni Meteo Veneto - fine settimana con piogge diffuse : stato di attenzione per criticità idrogeologica : Le Previsioni Meteo per il Veneto indicano tra il pomeriggio di oggi, sabato 2 novembre, e le prime ore di domani precipitazioni intermittenti, a tratti moderate e a tratti con possibili rovesci o locali temporali. Le precipitazioni coinvolgeranno soprattutto la pianura insieme a parte della fascia prealpina e pedemontana. I fenomeni tenderanno a intensificarsi nella giornata stessa di domani e a farsi più persistenti, specie sui rilievi, con ...

F1 - GP USA 2019 : le Previsioni Meteo delle qualifiche. Possibilità nulle di pioggia : Giornata soleggiata in nordamerica: chi sperava nell’asciutto per non veder svanire il lavoro di ieri, è stato esaudito. Le previsioni per il GP degli USA di F1, nella giornata di oggi danno Possibilità di pioggia praticamente nulle per tutta la durata delle qualifiche: è dunque da escludere che si corra in condizioni completamente diverse rispetto a ieri. Nella giornata di oggi infatti le previsioni indicano qualche residua Possibilità di ...

Previsioni Meteo Napoli - imminente violento peggioramento : 40 ore di pioggia torrenziale [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – L’autunno, oramai, ha preso piedi anche sul capoluogo partenopeo. Da qualche giorno prevale un flusso umido e moderatamente instabile occidentale o sudoccidentale, con via vai di nubi e anche addensamenti associati a rovesci sparsi. L’ultimo rovescio più importante è accorso in tarda nottata appena passata verso le prime ore mattutine odierne, con apporto di circa 5/10 mm sulla città metropolitana e ...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del maltempo - piogge torrenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : piogge diffuse e temporali nei prossimi giorni : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino a mercoledì 6 novembre 2019. Domani molto nuvoloso con piogge sparse in mattinata, diffuse dal pomeriggio anche a carattere temporalesco. Tendenza ad attenuazione delle piogge in serata. Venti: fino a forti di Libeccio sulla costa e sui rilievi, deboli-moderati nelle zone interne. Tendenti a Ponente in serata sulla costa centrale. Mari: molto mossi tendenti ad agitati sulla costa ...