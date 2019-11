Premier League – Infortunio shock per Gomes | la gamba è a penzoloni | Son scoppia in

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Scene da paura insi frattura ladurante la sfida tra Everton e Tottenham, Sonin lacrime Episodiooggi nel posticipo ditra Everton e Tottenham: al 31′ il sudcoreano Son è entrato su Andrè, caduto disastrosamente a terra. Il centrocampista portoghese ha subito urlato dal dolore incredibile e le immagini hanno subito fatto intendere la gravita dell’destra spezzata persubito soccorso da compagni e staff. Reazione disperata di Son: il sudcoreano, così come tanti altri colleghi in campo, si è subito messo le mani in testando in lacrime per i sensi di colpa. Espulso, Son ha lasciato il campo in lacrime, consolato da compagni ed avversari. This is a Graphic video Andrehorror injury & the reaction by Son Heung Min, Serge Aurier,Lucas Moura and the ...

