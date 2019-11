Posticipata Paganese-Catania | la situazione sul match di Serie C

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) RITARDO– Si sta giocando un turno molto importante valido per il campionato diC, un turno in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C. Nel frattempo ritardo per la partita di campionato travalido per gli obiettivi di salvezza e playoff, la partita non è ancora iniziata per le condizioni al limite del terreno di gioco dopo l’abbondante pioggia caduta nelle ultime ore. Negli ultimi minuti è stato effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del manto erboso del “Marcello Torre”. In molti tratti del campo la palla non rimbalza. Aggiornamenti nei prossimi minuti. ULTIM’ORA –>> DOPO L’ULTIMO SOPRALLUOGO L’ARBITRO HA DECISO DI RINVIARE LA PARTITA. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

