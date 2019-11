Porsche 911 - La GT3 Touring Package scende in pista

Fonte : quattroruote

(Di domenica 3 novembre 2019) A seguito del successo commerciale della prima versione, la911 GT3potrebbe tornare anche per la serie 992. A confermarlo sono le recenti foto spia raccolte al Nürburgring. Una GT3 senza ala. La, apparsa per la prima volta sulla precedente 991 restyling, unisce la meccanica della GT3 a un look meno aggressivo e privo dell'alettone posteriore fisso, riprendendo di fatto la formula che ha stregato i collezionisti con la 911 R. Le foto spia sembrano confermare in maniera inconfutabile la scelta dei vertici di Zuffenhausen: la vettura adotta infatti i cerchi di lega monodado e la coppia di scarichi centrali integrati in un diffusore specifico, ma allo stesso tempo combina l'alettone posteriore della Carrera S con un frontale rivisitato e ancora coperto da protezioni. Un look meno estremo ma unico, per chi non vuole solo macinare chilometri tra i ...

