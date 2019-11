Polemica su Verona-Brescia Gara sospesa per i cori contro Balotelli  

Fonte : agi

(Di domenica 3 novembre 2019) Dopo la sospensione di Roma-Napoli per ii napoletani, è esploso un nuovo caso di razzismo da, dove Marioha scagliato il pallone in curva per protestaregli insulti razzisti che gli sarebbero arrivati dagli ultras dell'Hellas. La partita è stataper quattro minuti dall'arbitro Mariani e poi è stata portata a termine regolarmente, lasciando però una nuova scia di polemiche sul calcio italiano. È accaduto tutto al nono minuto della ripresa della partita poi persa per 2-1 dalcon il gol della bandiera segnato proprio da Super Mario. Con l'Hellas che era appena passata in vantaggio,era vicino alla bandierina del corner sotto la curva dei tifosi scaligeri e stava difendendo palla dall'avversario quando all'improvviso si è fermato, ha afferrato la sfera e l'ha calciata verso la curva. L'attaccante ...

RaiNews : Calcio e razzismo #Balotelli #VeronaBrescia - ravandre : @SkySport prima di dare sentenze e giudizi dovete informarvi. Troppo facile fare polemica contro la città di Veron… -