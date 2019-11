Plastic tax | Di Maio | “Serve a una svolta | passo per nostri figli e imprese Gli altri si

Luigi Di Maio difende la Plastic tax : "Serve a cambiare rotta". Ufficiale : Pd e M5s si suicidano : "Vedo che è nato un dibattito surreale sulla Plastic tax, quindi vorrei mettere le cose in chiaro". Luigi Di Maio, su Facebook, difende con forza le "micro-tasse" presenti nella manovra e attaccate duramente da Matteo Renzi, leader di Italia Viva e (almeno sulla carta) alleato dei grillini in maggio

Plastic tax e bonus bebé - ecco la Manovra for dummies completa di relazione tecnica : Il vortice di bozze, dopo gli ultimi aggiustamenti si è finalmente fermato e la Ragioneria ha “bollinato” il testo

Manovra : D’Incà - ‘Plastic tax non deve essere messa in discussione’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Il Governo è nato lanciando il Green New Deal, parlando di riforme che portino a inserire l’ambiente in Costituzione e ascoltando le spinte che arrivano dalle nuove generazioni. La plastic tax non deve essere messa in discussione: è un passo importante per iniziare un nuovo corso”. Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.L'articolo ...

Manovra : Italia Viva - ‘impegno per evitare Plastic tax e tassa auto aziendali’ : Roma, 2 nov.(Adnkronos) – “Il presidente Bonaccini ha ragione: chiunque sia a contatto col mondo produttivo sa che una tassa sulle auto aziendali e una tassa sulla plastica produrrebbero effetti negativi per le aziende e per i lavoratori impiegati in quelle stesse aziende. Sono da evitare e ci impegneremo per questo (come lo abbiamo fatto con successo su aumenti Iva, tassa sui telefonini, incremento Irpef agli agricoltori, ...

Plastic e sugar tax - auto aziendale - Imu-Tasi : perché la maggioranza è divisa : I fronti caldi su cui infiammano le polemiche tra gli esponenti del governo sono le nuove tasse previste nella bozza della manovra: tassa sulla Plastica, stangata sulle auto aziendali e la riforma di Imu e Tasi

Manovra - arriva la Plastic tax su tappi e tetrapak. Sulle auto si cambia : cambiano ancora le misure della Manovra appena varata dal governo giallorosso. E la tensione nella maggioranza resta alta. L?esecutivo, dopo la sollevazione, ha ridimensionato la stangata Sulle...

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Manovra - Plastic tax su tappi e tetrapak : 13.19 Dalle bottiglie alle buste dell'insalata. E' lunga la lista dei prodotti monouso su cui si applicherà la Plastic tax da 1 euro al kg, come si legge nella relazione che accompagna la bozza della Manovra. Saranno tassate le vaschette per gli alimenti in polietilene, il tetrapak del latte o i contenitori dei detersivi, il polistirolo e pure tappi ed etichette di Plastica. Quanto alle auto aziendali, restano le tasse sul 30% del valore per ...

