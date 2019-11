PATTO ITALIA-LIBIA Gas e migranti | le conseguenze dimenticate dagli indignati

Sbarchi crollati ma diritti umani violati Perché il PATTO Italia-Libia fa discutere : Il patto sottoscritto da Minniti ha fatto crollare gli Sbarchi ma ha sollevato problemi di natura umanitaria per il trattamento a cui i profughi sono sottoposti nei campi libici

Resa sul PATTO Italia-Libia. E Tripoli alza il muro anti Ong : Fra tre giorni il rinnovo automatico degli accordi col Paese dove migliaia di migranti restano ammassati in centri lager. L’ultima mossa del governo di al Serraj per bloccare le navi umanitarie: “Prima di fare salvataggi, chiedete il permesso"

Violentissimo imPATTO tra due auto : 2 morti e 3 feriti. Dramma nella provincia italiana : Ancora un incidente sulle strade italiane. Siamo in provincia di Torino ed è qui che il Dramma si è consumato intorno alle 16 nel tratto della strada che attraversa il territorio del comune di Leinì, a nord del capoluogo piemontese. Tre auto coinvolte, due persone morte e tre ferite di cui una in maniera grave, è il tragico bilancio di un Drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. Dopo l’allarme, lanciato da ...

Conte chiede agli industriali un PATTO per l'Italia. Bonomi apre : "Lavoriamo insieme" : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto all'assemblea di Assolombarda aprendo a un patto con gli inustriali, promettendo discontinuità con il passato, una riduzione delle tasse, un rilancio dell'edilizia e l'abbattimento dei tempi della giustizia. "Le nostre porte sono aperte", ha detto il premier. "Abbiamo dato la nostra disponibilità", ha risposto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, "cerchiamo di lavorare insieme". Toni ...

L'uragano Lorenzo verso l'imPATTO con l'Italia. «Da domani allerta gialla in otto regioni» : Continua a preoccupare l?uragano Lorenzo, che sta lasciando la costa Atlantica, si avvicina all?Europa e può influenzare anche le condizioni meteorologiche del nostro Paese....

Ue - Moscovici : “Italia non può lamentarsi - ha goduto della maggiore flessibilità”. E avverte : “No interpretazioni creative” PATTO di stabilità : L’Italia non può lamentarsi del suo operato perché “è il paese che ha goduto della maggiore flessibilità negli ultimi anni”. Il commissario uscente per gli Affari Economici dell’Ue, Pierre Moscovici, più volte additato dagli anti-Ue come uno dei nemici giurati del nostro Paese in tema di conti, in un colloquio con Repubblica torna sulla sua avventura all’interno della Commissione Juncker e sui rapporti con ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Natascha e Jessica fanno un PATTO segreto! : Una madre farebbe qualunque cosa per non perdere una figlia, anche stringere un patto terribile con la propria peggior nemica. È quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo la sconvolgente scoperta della vera identità della piccola Felicitas, Natascha (Melanie Wiegmann) deciderà infatti di fare un accordo con la madre naturale di quest’ultima. Un accordo che però si rivelerà essere molto molto ...

Conte : "Chiedo PATTO agli italiani contro l'evasione" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva per quanto riguarda sopratutto la gestione dei rimpatri e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura per Malta". Di Maio per il nostro commercio punta su India e Cina

Conte vuole stringere un PATTO con gli italiani per combattere l'evasione fiscale : "Mi rivolgo direttamente agli italiani. Agli italiani onesti". È da New York, dove è presente per partecipare ai lavori dell'Assemblea dell'Onu, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia "una svolta radicale". Chiede ai cittadini "un patto", ovvero quello di accettare un provvedimento complessivo, non una singola misura che "non è mai stato realizzato prima" per risolvere il problema "endemico" dell'evasione. Il premier ...

Steinmeier : col nuovo governo italiano intese sui rifugiati Migranti - si accelera sul PATTO : Il presidente tedesco, da domani in visita di Stato a Roma: «Il passato totalitarista non è un evento concluso, ma una responsabilità comune»