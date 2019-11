Partite Serie A calcio in tv 3 novembre | orari | canali | streaming | palinsesti Sky e DAZN

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Si procede oggi con l’undicesima giornata dellaA di2019-2020, con sei incontri sui sette rimasti in programma per questo che può essere un punto di svolta del campionato italiano. Sarà Atalanta-Cagliari ad aprire le danze odierne alle 12:30, ed è uno dei migliori scontri del turno a livello di classifica: terza contro settima. Si prosegue verso il canonicoo delle 15 con Genoa-Udinese, match che ad oggi è di bassa classifica, con Lecce-Sassuolo, per cui vale lo stesso discorso, e Verona-Brescia, che per i padroni di casa può invece valere qualcosina di più. Si torna verso l’alto alle 18 con Fiorentina-Parma, ad oggi ottava e nona, e poi si giunge alle 20:45 con una grande classica deldi casa nostra: Milan-Lazio, anche se in questo momento i rapporti di forza sono completamente in favore della formazione bianconera. Consegui Atalanta-Cagliari ...

OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku è il primo giocatore a segnare almeno 8 gol nelle prime 11 partite dell'Inter in Serie A alla pr… - OscuroSignore1 : @framar1926 @maurizaccone Siete a tipo dodici punti da noi,dopo undici partite,ma scrivete 'Giuve ladra!!!!111!!!'.… - zazoomnews : Calendario Serie A basket orari delle partite di oggi (3 novembre): come vederle in tv e streaming - #Calendario… -