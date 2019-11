Paola Turci | Mettevo paura agli uomini | ma dopo l' incidente ho detto basta

OFFICINA PASOLINI : Novembre ricco di appuntamenti - martedì 5 apre Paola Turci : Roma – Un mese ricco di appuntamenti quello di Novembre all’HUB culturale di OFFICINA PASOLINI Regione Lazio, il laboratorio creativo di alta formazione coordinato da Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi. Sei appuntamenti, sempre rigorosamente gratuiti, tra musica, proiezioni, teatro, tra cui due serate dedicate alla poesia con musica guidate da un presentatore d’eccezione come David Riondino. Per il primo appuntamento ad ...

Scoppia la polemica per la foto di Paola Turci con Emma : Perché pubblichi uno scatto vecchio? : Paola Turci è finita al centro di una polemica social sulle fake news. La cantante ha pubblicato su Instagram una vecchia foto con Emma, alimentando pettegolezzi e rumors che hanno indignato i follower... La questione è delicata. Dopo la recente confessione sulla sua malattia, ogni volta che si parla di Emma Marrone il rischio di sbagliare è altissimo. I fan sono pronti a cogliere ogni errore, ogni sbaglio e il pericolo di incappare in una fake ...

Emma Marrone - “la prima foto dopo l’intervento con Paola Turci” : ecco cosa si è scoperto : “La prima foto di Emma Marrone dopo l’operazione”, dove la foto in questione la ritraeva con la collega Paola Turci. La foto – notizia ha fatto subito il giro di siti e quotidiano ed entusiasmato i tantissimi fan della cantante salentina ma era un fake. Un passo indietro: poche settimane fa la cantante salentina lanciata da Amici di Maria De Filippi ha annunciato una pausa dalla musica per prendersi cura della sua salute. Problemi risolti, ha ...

Emma Marrone - foto dopo l'operazione per il tumore/ Paola Turci : "Una grande gnocca" : Emma Marrone, prima foto dopo l'operazione per il tumore. Paola Turci la pubblica e scrive: "Una grande gnocca". La convalescenza della cantante prosegue...

Il ritorno di Emma Marrone (insieme a Paola Turci) : Emma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneThe show must go on, per fortuna. Emma Marrone torna a raccontarsi sui social. La cantante salentina, dopo lo stop «forzato» per motivi di salute, non vede l’ora di riprendere la vita normale. Come, del resto, aveva fatto sapere – con la tradizionale sincerità che da sempre ...

Emma Marrone - la prima foto sui social dopo l’operazione con Paola Turci : “Che gnocca” : Emma Marrone è tornata a farsi sentire su Instagram, dove è apparsa la sua prima foto dopo l’intervento a cui la cantante salentina ha dovuto sottoporsi nei giorni scorsi. A pubblicare lo scatto è stata l’amica e collega Paola Turci, che si vede accanto a lei: “La mia makeup artist è una grande gnocca”, ha scritto Paola condividendo la storia sui social. Emma è ancora in convalescenza dopo l’intervento che l’ha costretta a prendersi ...

La prima foto di Emma Marrone dopo l'operazione è insieme a Paola Turci : "Che gnocca" : Emma Marrone torna su Instagram. La sua prima foto dopo l’operazione l’ha postata Paola Turci. Sono insieme, una accanto all’altra: la cantante salentina sta truccando la sua amica. “La mia makeup artist è una grande gnocca”, ha scritto Paola condividendo la storia sui social. Emma è ancora in convalescenza dopo l’intervento che l’ha allontanata dal mondo dello spettacolo. Questa foto, ...

Emma - la rabbia di Paola Turci : “Attaccata da chi non vale nulla” : Mentre Emma continua la sua convalescenza dopo l’operazione e lo stop per motivi di salute, Paola Turci la difende dagli haters. L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per la cantante che ha dovuto fare i conti non solo con la malattia, ma anche con la cattiveria di alcune persone che le hanno augurato la morte e l’hanno criticata, scrivendo persino sul profilo Instagram di Nadia Toffa, venuta a mancare a causa di un ...

Paola Turci difende Emma : è forte - presa di mira perché è sincera : "Più si esprime ciò che si pensa sui social e più si viene attaccati, proprio in quanto personaggio". Così Paola Turci, ospite di "Da noi A Ruota Libera" su Rai1, difende la collega e amica Emma Marrone, attaccata dagli hater sui social per le sue prese di posizione, anche con commenti sul suo stato di salute. "Emma è una ragazza non forte, fortissima, straordinaria. Una ragazza giovane che sembra aver vissuto già più vite, insegna anche a me ...

Emma Marrone - Paola Turci : “Ragazza dal cuore grande - viene attaccata da chi non vale nulla” : “Emma è una ragazza non forte, fortissima, straordinaria. Una ragazza giovane che sembra aver vissuto più vite, insegna a me, che sono più grande di lei, la determinazione, la volontà di andare avanti nonostante tutto”. Con queste parole Paola Turci, ospite di Francesca Fialdini nella seconda puntata di Da noi… A Ruota Libera – in onda domenica 29 settembre su Rai1 – descrive la collega e amica Emma Marrone. Turci ha poi attaccato gli ...

Paola Turci - sulla lotta di Emma Marrone : “Avrà sempre qualcuno contro” : Paola Turci a Da noi a Ruota Libera parla di Emma Marrone e spiega perché viene sempre attaccata Dopo il successo della puntata di debutto, Francesca Fialdini torna con la seconda puntata di Da noi…. A Ruota Libera. Nel nuovo show di Raiuno, che racconta le storie speciali di “persone comuni” e celebrities italiane, è […] L'articolo Paola Turci, sulla lotta di Emma Marrone: “Avrà sempre qualcuno contro” ...

Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Monte : la reazione di Francesco : Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Francesco Monte: la reazione dell’ex tronista Tutti in piedi per Francesco Monte. Ieri, l’ex tronista di Uomini e Donne si è esibito a Tale e Quale Show sulle note di Perfect, vestendo i panni di Ed Sheeran. Una performance che ha lasciato il segno non solo in trasmissione, […] L'articolo Gigi D’Alessio e Paola Turci scrivono a Monte: la reazione di Francesco proviene da ...

"Emma operata - intervento andato bene" : Paola Turci spiega l'enorme equivoco : Così la fake news ha fatto in poche ore il giro della rete. La scorsa settimana la cantante salentina ha annunciato di...

Paola Turci e quel post equivoco che ha fatto pensare ad Emma : “Perdonatemi” : Nelle ultime ore Paola Turci si è resa protagonista di un equivoco nel quale è stata coinvolta anche Emma Marrone e che aveva fatto sobbalzare i fan della cantante salentina. Per manifestare la sua vicinanza a quest’ultima, che com’è noto è stata costretta a fermarsi per risolvere un problema di salute, la Turci aveva pubblicato nelle sue Instagram story una foto che le ritraeva insieme. Poche ore dopo quel post, Paola scriveva sui suoi profili ...