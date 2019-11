Pallanuoto femminile | Eurolega 2019-2020 | Dunaujvaros-SIS Roma 7-7 Le capitoline

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Kosice-Plebiscito Padova 5-14. Le venete chiudono a punteggio pieno : Quattro su quattro per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver battuto nell’ordine il Mediterrani, il BVSC Zuglo e lo Spandau (padrone di casa, il Girone C si è disputato a Berlino), batte oggi nell’ultima sfida per 5-18 il Kosice (Slovacchia). Nel primo quarto le patavine non chiudono subito la gara, ma con le marcature di Queirolo, Centanni e Ranalli si portano ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Spandau-Plebiscito Padova 5-18. Venete a punteggio pieno dopo tre gare : Terza vittoria per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver riposato giovedì ed aver battuto ieri il Mediterrani e stamane il BVSC Zuglo, restano a punteggio pieno spazzando via anche le padrone di casa dello Spandau (il Girone C si disputa a Berlino), battute per 5-18. Nel primo quarto le patavine indirizzano immediatamente il match, con Teani che resta imbattuta e le reti di ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : BVSC Zuglo-Plebiscito Padova 8-14. Secondo successo per le venete : Seconda vittoria per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver riposato giovedì ed aver battuto ieri il Mediterrani, vincono stamane per 14-8 contro la formazione magiara del BVSC Zuglo, ed arrivano così a punteggio pieno allo scontro del tardo pomeriggio (ore 18.00) contro le padrone di casa dello Spandau, dato che le venete sono inserite nel Girone C, che si disputa a ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : parte forte la SIS Roma - 26-2 all’Exiles : Esordio sulla carta semplice e affrontato nel migliore dei modi per la SIS Roma nell’Euro League di Pallanuoto femminile 2019-2020. Nel raggruppamento casalingo in quel di Ostia le capitoline si sono imposte per 26-2 sulle maltesi dell’Exiles, la squadra cenerentola del girone. Un risultato nettissimo, una prestazione nella quale c’è poco da segnalare, se non il fatto che tutte le giocatrici di movimento per la compagine di ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : terminate le qualificazioni. Italia con Germania - Francia - Israele : Si sono completate le qualificazioni agli Europei di Pallanuoto femminile del 2020, che si giocheranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio (in contemporanea al torneo maschile), in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: passano Israele, Francia, Germania, Croazia, Serbia e Slovacchia. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e tre delle ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Catania e Rapallo vittoriose negli ultimi match del quarto turno : Si sono giocate oggi le ultime due gare valide per la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile, dopo i tre anticipi di mercoledì: il Catania soffre ma alla fine passa per 7-10 in casa della Florentia, restando così a punteggio pieno assieme a Roma e Padova, mentre in coda il Rapallo batte per 15-5 il Bogliasco nel derby ligure e lascia il fondo della classifica, agganciando a quota 3 proprio il Bogliasco e la Florentia. Quarta ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono Roma - Milano e Padova negli anticipi della quarta giornata : Si sono giocati oggi tre anticipi validi per la Serie A1 di Pallanuoto femminile, resi necessari da ritorno degli spareggi delle qualificazioni agli Europei 2020, in programma sabato: tre affermazioni esterne, con le nette vittorie della Roma, per 5-14 ad Ancona, e del Padova, per 2-10 a Verona, mentre Milano passa di misura a Trieste per 12-13 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Completeranno il quadro sabato Florentia-Catania e ...

Pallanuoto femminile - Calendario Europei 2020 : orari - programmi e date dai gironi alla finale : Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo femminile con tutte le date delle sfide. Gli orari verranno comunicati in seguito. Le gare di ritorno degli spareggi non si sono ancora disputate, dunque il Calendario presenta i nomi delle coppie che si affronteranno per staccare il pass ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Catania - Roma e Padova restano in vetta a punteggio pieno : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vede rimanere tre squadre in vetta a punteggio pieno: Verona cade infatti contro Milano, che si impone in casa di misura per 11-10 ed aggancia proprio le scaligere al quarto posto a quota 6. Al comando a punteggio pieno sempre le tre favorite per la vittoria finale, ovvero Catania, Roma e Padova. Le etnee sconfiggono per 12-8 Rapallo, squadra con ambizioni ridimensionate rispetto alla ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : terza giornata. Davanti ancora in quattro : terza giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Si va in scena, come di consueto, di sabato: domani in programma tutte le cinque partite. Ci sono addirittura quattro compagini in testa alla classifica a punteggio pieno: L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Plebiscito PD e CSS Verona, non ci saranno scontri diretti e dunque c’è la possibilità di vederle ancora Davanti, con le siciliane e le capitoline che ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Verona-Ancona 10-3. Scaligere in vetta alla classifica : Si chiude il secondo turno (spezzatino, iniziato il 9 ottobre) della Serie A1 di Pallanuoto femminile: nel posticipo odierno il Verona ha avuto vita facile contro l’Ancona, vincendo per 10-3 una gara mai in discussione (5-0 dopo appena otto minuti). Le Scaligere agganciano così Catania, Roma e Padova a punteggio pieno, mentre le marchigiane restano al palo in compagnia di Bogliasco, Trieste e Rapallo. TABELLINO CSS VERONA-VELA ANCONA ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Roberta Bianconi subito decisiva : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si completerà giovedì con Verona-Ancona, ma diverse sono state le italiane che si sono messe in evidenza nei quattro match disputati tra mercoledì 9 e sabato 12, che hanno lanciato in testa alla classifica Catania, Padova e Roma. Roberta Bianconi (Milano): le meneghine si sbloccano e conquistano i primi tre punti, e la bomber della Nazionale si mette in mostra siglando ben sei gol, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Non sbagliano Orizzonte e SIS Roma : Qualche difficoltà di troppo, soprattutto per le capitoline, ma alla fine SIS Roma e Orizzonte Catania non sbagliano e si impongono nella seconda giornata del campionato femminile di Serie A1 di Pallanuoto. Netta invece la vittoria per il Plebiscito Padova che resta in vetta alla classifica a pari punti con le due già citate. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata. 2^ giornata Mercoledì 9 ottobre Kally NC ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Milano-Bogliasco 15-9. Primi punti per le meneghine : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vince Milano, che in casa supera per 15-9 Bogliasco, centrando i Primi tre punti dopo la sconfitta patita a Catania all’esordio. Per le liguri arriva invece il secondo stop, dopo la sconfitta interna contro il Verona. Oggi sei gol di Bianconi e quattro di Repetto. TABELLINO KALLY Milano-Bogliasco BENE 15-9 Kally Milano: Imperatrice, Apilongo, Crudele 1, N. ...