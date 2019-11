Ordine d’arrivo MotoGP | GP Malesia 2019 | risultato e classifica gara

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019)d’arrivo, GPPOS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 26:08.126 2 93 M. MARQUEZ +2.879 3 4 A. DOVIZIOSO +6.170 4 46 V. ROSSI +6.315 5 42 A. RINS +7.875 6 21 F. MORBIDELLI +8.621 7 20 F. QUARTARARO +9.698 8 43 J. MILLER +10.983 9 5 J. ZARCO +11.312 10 9 D. PETRUCCI +12.579 giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

fratellidurando : ?? Parola d’ordine: #zucca! ?? Ecco il nostro modo di vivere l’autunno e queste festività in arrivo. La torta di zu… - Fabiobruno_bg : @Noiconsalvini Conte e suoi datori di lavoro europei gli hanno impartito l’ordine di aprire i porti. La signora min… - MauroPezzolesi : @giroveloce @fr_messina @planetwin365ita Non esiste un ordine d'arrivo ufficiale di Suzuka in cui Perez risulta 17e… -