Ordine d’arrivo F1 | GP Usa 2019 | risultato e classifica gara

Fonte : oasport

Ad Austin si è disputato il GP degli USA, terzultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sul circuito texano con la lotta tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per la vittoria, il britannico si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l'ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso anonimamente al quarto posto alle spalle di Max Verstappen. Di seguito l'd'arrivo del GP degli USA, terzultima tappa del Mondiale F1.D'ARRIVO GP USA F1

