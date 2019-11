Opel Corsa - La storia della tedesca amata dagli italiani FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 3 novembre 2019) Dopo circa 14 milioni di esemplari prodotti, di cui più di 1,6 finora venduti in Italia, la nuovasi prepara a debuttare nelle concessionariepenisola, dove sarà possibile toccarla con mano a partire dal weekend del 23 e 24 novembre. Per la Casa di Rüsselsheim, quello in arrivo è un modello cruciale, per la prima volta proposto fin da subito anche in versione elettrica, persino con velleità agonistiche. Già ordinabile da luglio, laF rappresenta la sesta generazione dellutilitaria che, 37 anni fa, ha portato al debutto la trazione anteriore nella gamma del Fulmine e di cui ripercorriamo lanella nostra galleria di immagini.

