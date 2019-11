Notizie del giorno – Colpo di scena Ibra | tante gare in Italia a rischio rinvio | lite

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019)DI– Si continua a parlare del futuro dihimovic. L’attaccante svedese vorrebbe tornare in Europa dopo l’esperienza in MLS. Secondo il Daily Express, l’attaccante svedese potrebbe tornare al Manchester United. Una clamorosa apertura è arrivata però in serata, con le dichiarazioni pubbliche del dirigente del Bologna Sabatini: “himovic vuole venire da noi per un rapporto che ha con Sinisa. Non è impossibile, si può fare e se dovesse succedere sarebbe per una questione di affetto tra loro due.vorrebbe aiutare Mihajlovic posso dire che noi faremo di tutto perché succeda questa follia”. Clamoroso,himovic al Bologna! Sabatini allo scoperto: “Vuole venire da noi…” DETTAGLI Le altredi mercato: occasione Cavani, la Juve si muove in uscita IL MALTEMPO SI ABBATTE SUI CAMPIONATI – Il maltempo si abbatte ...

