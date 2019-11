Non vi meritate Liliana Segre

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) “A voi che non vi alzate in piedi davanti a una donna di 89 anni, che non è venuta lì per ottenere privilegi o per farsi vedere più brava ma è venuta da sola (lei sì) per proporre un concetto libero dalla politica, un concetto morale, un invito che chiunque avrebbe dovuto accogliere in un mondo normale, senza sospettosamente invece cercare contenuti sovversivi che potevano avvantaggiare gli avversari politici. A voi dico: io credo che non vi meritiate!”. Il passaggio più duro e toccante di una lettera scritta al Corriere della sera dal figlio della senatrice, Alberto Belli Paci.A pochi giorni ormai dall’astensionismo di tutta la destra in Senato su una commissione contro odio e razzismo proposta, appunto, dalla senatrice a vita. Un vota che ha creato sconcerto, anche nel centrodestra. E la lettera ...

