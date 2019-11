Nino Di Matteo | “Ergastolo è l’unica pena che fa paura ai boss Il legislatore metta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) “L’ergastolo ostativo è l’unicadetentiva a spaventare i capi della mafia”. Quindi, dopo le sentenze della Cedu e della Consulta, “auspico che ildei paletti” e che, come “prova per ottenere i permessi, “non basti la buona condotta”.Di, il magistrato membro del Consiglio superiore della magistratura ed ex pm del processo Stato-mafia, intervistato su Rai3 da Lucia Annunziata, ha ribadito la sua preoccupazione dopo l’apertura del “varco” da parte dei giudici di Strasburgo. L'articoloDi: “Ergastolo è l’unicache faai. Ilpaletti: non basta la buona condotta per i permessi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

