Neurochirurgo a Sydney “Qui ho conosciuto giovani prof che in Italia avrebbero fatto i

(Di domenica 3 novembre 2019) Una carriera da neuroscenziato costruita attraversando tre continenti, da Napoli al Canada, passando per Austria e Germania: ilessor Antonio Di Ieva,e docente universitario, oggi vive e lavora a, Australia. Ma non si definirebbe mai un cervello in fuga: “Fortunatamente non sono dovuto mai scappare da niente e da nessuno, ho intrapreso tutte le mie esperienze con l’idea fissa di germogliare, migliorare e crescere nel posto più adatto. Spesso rinunciando a ottime posizioni per continuare a studiare e a formarmi. Mi piace una frase che ho letto: noi non siamo alberi“. Il suo percorso è iniziato alla Seconda Università di Napoli, dov’era studente in Medicina e Chirurgia, alla sede di Caserta. Il terzo anno lo trascorre a Bonn, in Erasmus: “L’esperienza in Germania, inutile dirlo, è probabilmente stata la più formativa della mia vita”. Ha ...

