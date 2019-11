Napoli sull' orlo della crisi di nervi | il Mattino tra i tifosi della Galleria

Incidente in autostrada sulla A1 in direzione Napoli : un morto : Una persona ha perso la vita in un Incidente automobilistico avvenuto poco dopo le 3 della notte sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra l'allacciamento con la Diramazione Roma Sud e...

Incidente sull'A13 - sterminata una famiglia : 19enne di Napoli indagato per omicidio stradale : Sono indagati per omicidio stradale i conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper a bordo del quale viaggiava la famiglia rimasta uccisa nell'Incidente avvenuto sulla A13. Alla guida...

Roma-Napoli – Le ultimissime sulle formazioni - Zielinski farà da play : Roma-Napoli – La Gazzetta dello Sport aggiorna gli appassionati di calcio in merito alle possibili scelte, poche in realtà, di Fonseca ed Ancelotti Roma-Napoli, gli ultimi dubbi di formazione dei due allenatori. Roma “È vero che Fonseca non ha poi tante scelte, ma è anche vero che qualche dubbio se lo porterà dietro fino alla fine. In particolare tra Spinazzola e Florenzi come terzino destro e Cetin a Juan Jesus al centro della ...

Casale su Napoli-Atalanta : ”Quello che è successo pone una riflessione sulla regolarità del campionato” : Casale: Non è vero che questi fatti si compensano a fine campionato. Questa Var o viene applicata nel modo giusto L’ex centrocampista del Napoli, Pasquale Casale, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare l’esito di Napoli-Atalanta e le polemiche scaturite per la non concessione di un calcio di rigore a favore della squadra azzurra. Queste le sue parole: SUL VAR “Ieri sera è stata un’altra notte ...

Riparato il guasto sull'Alta velocità che ha provocato due ore di ritardo sulla linea Roma-Napoli : Il problema alla linea ha costretto ad annullare le celebrazioni del 180esimo anniversario della tratta Napoli-Portici con la presidente del Senato Casellati e l'ad di Ferrovie Battisti

Guasti sull'alta velocità : 2 ore di ritardo sulla linea Roma-Napoli : Francesca Bernasconi Ripristinata la circolazione sulla tratta. I treni hanno registrato ritardi fino a 130 minuti. Ai treni era stato indicato un percorso alternativo Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto all'impianto. Dalle 5.10 di questa mattina, risultano rallentamenti e ritardi "per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione", all'altezza del Posto di ...

Ci sono problemi sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli : Da poco dopo le 5 di questa mattina ci sono problemi sulla linea ferroviaria dell’alta velocità, in particolare tra Roma e Napoli. Si tratta di problemi dovuti a un non meglio specificato «inconveniente tecnico agli impianti di circolazione» vicino a

Napoli - auto sulla folla a Fuorigrotta. La versione del militare : «Stavo scappando» : Un militare efficiente con una carriera brillante e l?avanzamento di grado a caporalmaggiore dell?Esercito. Questa la scalata nel mondo delle forze armate del 42enne che martedì...

Napoli - auto contromano sulla folla : l'autista è un ex militare - ha rischiato il linciaggio : Ore 19,30, follia a Fuorigrotta. Un?auto inizia a percorrere contromano e a folle velocità le arterie principali del quartiere occidentale, affollatissimo come sempre a quell?ora...

Napoli - auto sulla folla a Fuorigrotta : ferita una donna - bloccato 42enne al volante in stato confusionale : Terrore a piazza San Vitale, nel cuore di Fuorigrotta, dove un'auto è piombata sulla folla nel tardo pomeriggio di oggi. La Fiat Croma grigia ha percorso contromano tutta via Giulio...

Napoli - auto sulla folla a Fuorigrotta : almeno tre feriti - bloccato 42enne drogato al volante : Terrore a piazza San Vitale, nel cuore di Fuorigrotta, dove un'auto è piombata sulla folla nel tardo pomeriggio di oggi. La Fiat Croma grigia ha percorso contromano tutta via Giulio...