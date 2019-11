Napoli | 5-9 novembre | Festival Internazionale del Cortometraggio ' Accordi@Disaccordi'

Roma-Napoli 2-1 - pagelle / Un due novembre nefasto che è tutto colpa nostra : MERET. E’ un Due novembre nefasto, Ilaria cara, e il giovane Meret è ancora una volta il più vivo dei suoi compagni di squadra. Dopo il paperone con gli orobici, stavolta para il primo rigore romanista, devia tiri di Kolarov e Veretout e fa una meraviglia su Pastore, anche se poi è stato fischiato il fuorigioco. Eppure prende due pappine (Zaniolo e un altro penalty) e deve farsi assistere da Santa Traversa – 7 Che bello sapere che ...

Spoiler Un posto al sole 4-8 novembre : Andrea ritorna a Napoli dopo il viaggio a Londra : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, la soap opera che tornerà in onda regolarmente da lunedì 4 novembre come sempre alle 20:45 circa per tenere compagnia ai suoi affezionatissimi telespettatori. Molti i colpi di scena che vedremo in questi episodi a partire dal viaggio decisamente turbolento in aereo di Andrea fino ad arrivare alla disperazione di Raffaele, che continua ad ...

Il 7 novembre allenamento del Napoli a porte aperte al San Paolo (per gli abbonati) : Sul sito del Napoli una bella notizia per i tifosi azzurri. La squadra torna ad allenarsi a porte aperte al San Paolo. L’appuntamento è per il 7 novembre alle 15.30, ma l’evento è riservato ai soli abbonati, come spiega la stessa società. “Il Club è lieto di invitare tutti gli abbonati della stagione sportiva 2019-20 ad assistere a questo evento molto atteso. Solo ed esclusivamente coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, per la ...

Napoli-Salisburgo - Champions League : partita in tv su Sky martedì 5 novembre : Il Napoli, dopo aver sfidato la Roma nel campionato di Serie A, sarà chiamato ad affrontare il Salisburgo nella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti ha vinto 2-3 il match di andata in terra austriaca. A segno Dries Mertens, autore di una doppietta, e Lorenzo Insigne. Non sono bastati i goal di Erling Braut Haaland per i padroni di casa, che hanno interrotto la striscia di imbattibilità, che durava da ...

Spoiler Un Posto al Sole al 1° novembre : Filippo torna a Napoli e rivede Serena : L'appuntamento con Un Posto al Sole si rinnoverà a partire da lunedì 28 ottobre quando andranno in onda i nuovi episodi della storica soap opera di Rai 3. Le trame delle puntate che verranno trasmesse fino a venerdì 1° novembre rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che riguarderanno ad esempio il rapporto tra Filippo e Serena. Entrambi, infatti, già da un po' di tempo stanno facendo i conti con una situazione alquanto ...

Concorsi per tre biologi a Roma e tecnici di laboratorio a Napoli - entro il 22 novembre : Ultimamente sono stati resi pubblici alcuni bandi di concorso per il conferimento di diversi posti di lavoro che riguardano tre biologi, nove tecnici di laboratorio biomedico e dieci tecnici di radiologia medica. Tali selezioni sono attivate tramite l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (per biologi) e mediante l'azienda sanitaria locale di Napoli (per tecnici). I bandi hanno come data di scadenza per la presentazione delle domande ...

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre. I lavoratori : «Traditi da governo e Mise» : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

Napoli - Whirlpool : "Stop alle attività dal 1° novembre" : Whirlpool ha annunciato oggi lo stop alle attività nello stabilimento di Napoli a partire dal 1° novembre prossimo. I tentativi di mediazione col governo non sono andati a buon fine, con l'azienda rimasta salda sulla propria posizione: cedere lo stabilimento napoletano, che al momento impiega 430 dipendenti, alla società di imprenditori italiani e con sede a Lugano Passive refrigeration solutions.Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano ...

